Asus prend un élan sur l’iPhone 12 Mini d’Apple avec Zenfone 8, un produit phare compact avec une grosse batterie

Asus a lancé hier soir la famille de smartphones Zenfone 8. Contrairement à la gamme Zenfone 7, les téléphones phares d’Asus 2021 empruntent deux trajectoires différentes. L’un d’eux, appelé Zenfone 8 Flip, s’appuie sur sa formule géniale, tandis que l’autre, simplement appelé Zenfone 8, prend un élan sur l’iPhone 12 Mini d’Apple en fabriquant un étui pour téléphones compacts. Les deux téléphones sont lancés d’abord en Europe et à Taiwan. Asus avait initialement prévu de les lancer simultanément en Inde, mais a ensuite décidé de reporter ces plans en raison de la récente flambée des cas de COVID-19 dans le pays. Ils seront désormais lancés lorsque la situation actuelle s’améliorera.

Le Zenfone 8 commence à 599 euros (environ 53 300 Rs) et le Zenfone 8 Flip à 799 euros (environ 71 100 Rs).

Mis à part leurs schémas de conception contrastés, les deux téléphones ont en grande partie le même matériel avec quelques différences (certaines en raison de leur facteur de forme distinct). Les deux téléphones ont le même SoC Qualcomm Snapdragon 888 haut de gamme, par exemple, mais alors que le Flip dispose d’une batterie de 5000 mAh, le Zenfone 8 doit se contenter d’une batterie plus petite de 4000 mAh (toujours plus grande que l’iPhone 12 Mini. cependant et quelque chose qui doit être revu). Les deux téléphones prennent en charge la charge rapide de 30 W – il n’y a pas de charge sans fil dans les deux.

La conception de la caméra rabattable du Flip ne laisse aucune place à une protection contre les entrées, même si le Zenfone 8 devient le premier téléphone Asus à bénéficier d’une classification officielle IP68. Cependant, il permet un écran plus grand (6,67 pouces sur 5,9 pouces dans le 8) et plus de caméras (triple caméra avec 64MP principal, ultra grand angle 12MP et téléobjectif 8MP pour un zoom optique 3x sur deux caméras dans le 8) . Cette configuration de la caméra est plutôt étrange car la caméra arrière principale du Zenfone 8 (même si elle utilise le même capteur que le 8 Flip) a OIS – et le 8 Flip n’en a pas.

Les écrans utilisent de la même manière une étrange combinaison de spécifications. Les deux téléphones utilisent des panneaux AMOLED compatibles HDR10 + fabriqués par Samsung (E4 dans le 8), mais alors que le 8 Flip atteint 90 Hz, le 8 peut aller jusqu’à 120 Hz – il est également plus lumineux. Les deux téléphones sont équipés de lecteurs d’empreintes digitales optiques intégrés.

Dans le 8 Flip, les caméras arrière ont un double rôle de caméras frontales. Le Zenfone 8 a un jeu de tir selfie 12MP logé à l’intérieur d’une découpe de perforation.

Pour compléter le tout, deux haut-parleurs stéréo avec Zen UI 8 basé sur Android 11, prise en charge Hi Res Audio, Wi-Fi 6E et 5G. Le Zenfone 8 est également livré avec une prise casque et Corning Gorilla Glass Victus à l’arrière.

Vous pouvez obtenir le Zenfone 8 dans des configurations de stockage de 6 Go / 8 Go / 16 Go de RAM et de 128 Go / 256 Go. Le 8 Flip est livré avec 8 Go de RAM en standard et des variantes de stockage de 12 Go / 256 Go.

