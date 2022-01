Asus présente de nouveaux ZenBooks, Chromebooks et plus encore au CES 2022

TL;DR

Asus a annoncé sa gamme complète de Zenbook et Chromebook pour le CES 2022. L’une des annonces comprend un ordinateur portable à écran pliable de 17 pouces. Les détails sur les prix et les versions restent malheureusement limités.

Après un solide lancement d’Asus ROG, il ne faut pas s’étonner que la société ait également beaucoup à offrir aux non-joueurs. Nous avons vu le lancement de nouveaux modèles Strix dans le cadre de l’événement Rise of Gamers et de l’événement Future Unfolds organisé encore plus pour le CES 2022. Asus est passé des Zenbooks aux machines de jeu TUF, et même à un ordinateur portable à écran pliable de 17 pouces dans le cadre de son 45- événement minute.

L’une des premières annonces a été l’abandon officiel du mot-symbole Asus classique. Au lieu de cela, tous les nouveaux Zenbooks portent un monogramme triangulaire conçu pour représenter l’esprit naissant d’Asus. Cependant, si vous nous demandez, cela ressemble un peu au logo Space Force. Quoi qu’il en soit, place aux lancements.

Mises à jour du Zenbook Asus

Asus est fier de son histoire dans la course à l’espace, nous le savons bien. Il a consacré une partie de sa présentation The Future Unfolds à l’ordinateur portable P6300 qui a voyagé à bord du MIR pendant plus de 600 jours. Dans le cadre de son hommage à l’ère spatiale, Asus a également annoncé le Zenbook 14x OLED Space Edition.

Zenbook 14x OLED Space Edition

Au fond, le Zenbook Space Edition n’est pas très différent du Zenbook 14 standard. Cependant, cette version est conçue pour une autre aventure dans l’espace. Il est livré dans une finition Titanium Zero-G unique avec des gravures au laser sur le châssis. Asus a également ajouté un écran ZenVision, un peu comme la matrice ROG AniMe. Il vous permet d’afficher des animations et des textes pour que les autres puissent les voir.

Le Zenbook Space Edition est livré avec une durabilité à la pelle. Il est conçu pour résister aux vibrations et aux températures extrêmes de -24 à 60 degrés Celsius.

Alors que la plupart des gens n’approcheront aucun de ces extrêmes, l’écran OLED 2.8K avec son nouveau format d’image 16:10 est pour tout le monde. Il est certifié Dolby Atmos avec une charnière tombante pour les minuscules lunettes de tous les côtés. Sous le capot, vous trouverez le processeur Intel Core i9-12900H avec jusqu’à 1 To de stockage PCIe 4.0 et 32 ​​Go de RAM LPDDR5.

Zenbook 14 OLED

Le Zenbook 14 vanille n’est peut-être pas aussi prêt pour le décollage, mais Asus ne l’a pas laissé trop loin. Il porte le nouveau logo et se décline en deux finitions sablées : Aqua Celadon et Ponder Blue. Le Zenbook 14 OLED est prêt pour la vie en déplacement, ne pesant que 1,39 kg et mesurant 16,9 mm d’épaisseur.

Ce boîtier prêt pour le voyage abrite un écran OLED 2,8K avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un format d’image 16:10. Vous pouvez équiper votre Zenbook d’un processeur Intel Core i7 série P jusqu’à 12e génération ainsi que de graphiques Iris Xe. Le pavé numérique 2.0 basé sur trackpad fait son retour et le Zenbook 14 OLED est doté de ports, dont un HDMI 2.0, deux options Thunderbolt 4 et un port USB-A 3.2.

Pli Zenbook OLED

Le lancement final de Zenbook a également été l’inspiration pour le titre de l’événement. Asus a lancé le Zenbook OLED Fold, un ordinateur portable à écran pliable de 17 pouces avec prise en charge Dolby Vision et Atmos. Il contient un appareil photo 5MP et Asus AdaptiveLock, ce qui signifie que l’ordinateur portable se réveille lorsque vous vous approchez et se verrouille en toute sécurité lorsque vous vous éloignez.

Le clavier ErgoSense amovible peut être utilisé seul ou placé sur l’écran plié pour une utilisation facile dans les espaces restreints. Alors qu’Asus a déplacé la plupart de ses lancements d’ordinateurs portables vers l’écran 16:10, l’OLED Fold propose un panneau 4:3 qui s’adapte aux écrans 3:2 lorsqu’il est plié. Il ne mesure que 8,7 mm d’épaisseur lorsqu’il est ouvert en mode tablette.

Enfin, vous pouvez choisir jusqu’à un processeur Intel Core i7-1250U de 12e génération pour garder les lumières allumées.

Mises à jour Chromebook et Expertbook Asus

Bien que les lancements de Zenbook aient été le point culminant de The Future Unfolds, Asus a également offert quelques friandises aux utilisateurs de Chromebook et professionnels. Il appréciait les conceptions légères et prêtes pour le voyage ainsi que les composants internes mis à jour tout autour.

Chromebook Flip CX5

Ryan Haines / Autorité Android

Asus a apporté la dernière puissance d’Intel à sa gamme de Chromebooks avec jusqu’à un processeur Core i7 de 12e génération sur le Flip CX5. Il intègre la connectivité Wi-Fi 6E pour un accès plus rapide à ce qui compte. Vous pouvez équiper le Flip CX5 avec jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, et il est livré avec une certification MIL-STD 810H.

L’affichage 16:10 fait un autre retour, offrant cette fois un rapport écran/corps de 87% grâce à la charnière ErgoLift. Il porte des bordures nano à trois côtés avec une webcam Full HD nichée le long du bord supérieur. Asus a également ajouté deux ports Thunderbolt USB-C, un port USB-A 3.2, un lecteur de carte microSD et un port HDMI 2.0 à son dernier Flip CX5.

Livre d’experts B5

Asus a annoncé un nouveau membre dans la famille Expertbook pour les professionnels : le B5. C’est le seul modèle du groupe à ne pas proposer le matériel Intel de 12e génération, bien qu’il ne soit pas loin derrière avec un Core i7 de 11e génération et des graphiques Iris Xe. Vous pouvez choisir entre un design à clapet ou un design 2 en 1, et l’hybride comprend un stylet ainsi qu’un emplacement de chargement pratique.

Bien que le processeur puisse dater de 2021, les 48 Go de RAM DDR4 et jusqu’à 2 To de SSD devraient suffire à maintenir votre entreprise à flot. La batterie revendique jusqu’à 12 heures sur une seule charge et l’Asus Expertbook B5 ne pèse que 1,25 kg.

Mises à jour de TUF Gaming

Alors que la plupart des lancements de jeux passionnants ont eu lieu lors de l’événement Rise of Gamers, la série TUF a obtenu son amour lors de l’événement Future Unfolds. Il est axé sur les joueurs à la recherche de performances sans le coût, mais Asus a fait passer le style d’un cran pour 2022.

Jeu TUF

La gamme TUF Gaming comprend les modèles F15 et F17, avec respectivement des écrans de 15,6 et 17,3 pouces. Asus a repensé le châssis pour inclure plus de métal pour plus de durabilité et a trouvé des moyens d’étendre le clavier et le pavé tactile sans augmenter la taille de l’un ou l’autre modèle. Sous le capot, vous pouvez sélectionner un processeur Intel Core i7-12700H avec jusqu’à un GPU Nvidia GeForce RTX 3070 intégré. Cependant, il ne s’agit pas du tout nouveau RTX 3070 Ti annoncé au CES 2022.

Les ordinateurs portables TUF Gaming offrent des écrans Quad HD à 165 Hz ou Full HD à 300 Hz si vous optez pour le modèle haut de gamme. Vous trouverez également des ailettes en cuivre, cinq caloducs et quatre évents d’échappement pour maintenir la machine au frais sous pression.

Tableau de bord TUF

Enfin, l’Asus TUF Dash est destiné au joueur en déplacement. Il mesure 19,95 mm d’épaisseur et est disponible dans des couleurs accrocheuses Moonlight White ou Off Black. Le TUF Dash présente un logo gravé au laser pour plus de style. Vous pouvez utiliser la charge USB-C Power Delivery et le Dash répond aux exigences MIL-STD 810H.

Côté puissance, le TUF Dash propose jusqu’à un processeur Core i7-12650H de 12e génération et le même GPU GeForce RTX 3070. Tous les nouveaux modèles de jeu Asus sont dotés d’un commutateur MUX, qui vous permet d’exploiter vos performances pour les jeux ou la productivité quotidienne. L’écran de 15 pouces est disponible en configurations 165 Hz ou 300 Hz, avec des résolutions Quad HD ou Full HD, respectivement.

Voir également: Les meilleurs ordinateurs portables de jeu bon marché

Disponibilité

Nous n’avons pas encore confirmé de prix de lancement pour les nouveaux lancements d’Asus pour le moment, mais le Zenbook Fold OLED devrait être lancé au troisième trimestre 2022. Les Zenbook 14 et 14X SPace Edition arriveront au deuxième trimestre 2022. Plus d’informations sur les Chromebooks et Expertbooks devraient suivre bientôt.

