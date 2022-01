Asus renouvelle les ROG Strix, ROG Scar et TUF avec jusqu’aux mémoires portables RTX 3080 Ti et DDR5 | Jeux

Asus présente ses nouveaux ordinateurs portables de jeu d’entrée de gamme et haut de gamme avec les dernières innovations d’Intel, AMD et Nvidia jusqu’au RTX 3080 Ti. Et attention, tous les modèles disposent des nouvelles mémoires DDR5 et du stockage PCIe 4.0.

Comme d’habitude, Asus a atterri au CES 2022 avec de nombreux appareils de jeu sous le bras et, cette année, il semble que nous assisterons à un saut générationnel important dans les ordinateurs portables de jeu.

La raison en est qu’Intel et AMD ont de nouveaux processeurs très puissants. Nous avons aussi le RTX 3080 Ti et enfin, voyons les ordinateurs portables avec des mémoires DDR5, la nouvelle génération qui est jusqu’à 50 % plus rapide en lecture et en écriture que la mémoire DDR5.

Asus a présenté de nombreux ordinateurs portables de jeu et nous vous avons déjà dit à quoi ressemblaient le Flow Z13 et le nouveau Zephyrus. Il est maintenant temps de vous présenter à la fois les nouvelles bêtes Strix et Scar et le TUF.

Deux versions de ROG Strix / Scar selon le processeur choisi

Commençons par parler du Strix/Scar. Ces familles sont très, très similaires, mais entre les deux, il existe des décisions de conception et des éléments différents qui, au quotidien, n’affectent pas leur concurrence en tant qu’ordinateur portable de jeu.

La plus grande différence entre les deux est le choix du processeur. Et c’est ça, le ROG Scar est équipé du processeur Intel Core i9-12900H, le processeur Intel de douzième génération le plus puissant pour le premier semestre 2022.

Il est accompagné de jusqu’à 64 Go de mémoire DDR5 et jusqu’à 2 To de stockage PCIe 4.0. Il a Thunderbolt 4 et le GPU pourra être le 3080 Ti.

Wow, c’est une vraie bête qui a besoin d’une dissipation de métal liquide pour le processeur et qui va alimenter un écran QHD 240Hz ou FullHD 360H qui prend en charge Dolby Atmos.

D’un autre côté, nous avons le Strix G qui est fondamentalement le même ordinateur portable, mais avec prise en charge jusqu’à 32 Go de DDR5, sans Thunderbolt 4 et avec l’AMD Ryzen 9 6900HX aux côtés du RTX 3080 Ti.

Le TUF est renouvelé avec les dernières nouveautés d’Intel, AMD et deux slots PCIe 4.0

D’autre part, nous avons le nouveau TUF. C’est une gamme plus entrée de gamme, mais ces dernières générations, et après un changement de conception en 2021, la vérité est qu’elles ont peu à envier à une gamme haut de gamme.

Comme pour le Stix/Scar, nous avons deux versions selon que le processeur soit Intel ou AMD. Hormis le processeur, les deux ordinateurs portables sont exactement les mêmes et nous pourrons monter le i7-12700H ou l’AMD Ryzen 7 6800H

Pour le reste, nous avons des équipes qui Ils vont monter de la RAM DDR5 double canal à une fréquence de 4 800 MHz et PCIe 4.0, deux nouvelles générations de RAM et de stockage qui promettent de nous donner beaucoup de joies dans le jeu et qui, par surprise, atteignent cette gamme la plus basique.

Nous avons également des ports Thunderbolt 4 sur le modèle avec les GPU Intel et RTX 30. Ils ont une certification militaire dans leur conception et un châssis en aluminium pour mieux dissiper la chaleur, ce dont les ventilateurs à 84 pales à l’intérieur s’occuperont également.

Les écrans seront de 15 ou 17″ Et on pourra choisir entre une résolution QHD à 165 Hz ou FullHD à 300 Hz avec synchronisation adaptative et un temps de réponse de 3 millisecondes.

Le Dash F15 est également renouvelé avec la recharge USB-C et le processeur i7-12650H. Il est un peu moins puissant en CPU, mais il conserve le design des ventilateurs, les écrans sont les mêmes et nous avons également de la mémoire PCIe 4.0 et DDR5 à 4 800 MHz.

La vérité est que ces nouvelles équipes Asus ont l’air très bien et dès que nous pourrons les tester, nous vous apporterons nos analyses.