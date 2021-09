Asus renouvelle ses ordinateurs portables pour les créateurs et intègre des écrans OLED aux Zenbook, Vivobook et ExpertBook. | La technologie

Asus a présenté ses ordinateurs portables ProArt Studiobook pour les créateurs de contenu, les transformant en outils beaucoup plus puissants et améliore les performances du reste des gammes en intégrant des écrans OLED aux gammes Zenbook, Vivobook et ExpertBook.

Asus s’est positionné très en évidence du côté des créateurs et des concepteurs de contenu, en fabriquant une série de notebooks pour répondre à la demande de haute performance requise par ce profil d’utilisateur diversifié.

Cependant, Asus ne s’est pas limité à créer une seule ligne de ordinateurs portables dédiés à la créativité, mais a étendu ce concept au reste des gammes en présentant ses nouveaux ordinateurs portables ProArt Studiobook Pro, Zenbook Pro et Vivobook Pro conçu pour les créateurs professionnels et amateurs.

Parallèlement aux nouveaux équipements, le constructeur taïwanais a annoncé l’arrivée de nouveaux modèles dans les familles Zenbook, Vivobook et ExpertBook qui seront équipés de Écrans OLED de sorte que la qualité d’image de ces écrans ne se limite pas aux ordinateurs portables haut de gamme ou design, mais s’étend également à d’autres segments.

ProArt Studiobook 16 OLED et Studiobook Pro 16 OLED : des bêtes de conception capables de tout faire

Les ProArt Studiobook Pro Ils ont été conçus comme un outil de productivité pour les professionnels de la conception et de la création de contenu. Les ProArt Studiobook Pro 16 OLED sont les plus puissants et sont disponibles avec des processeurs Ryzen 9 5900HX et Intel Xeon W-11955M pour les postes de travail et, à ce titre, intégrer GPU Nvidia RTX A2000 ou RTX A5000 haute performance pour les professionnels.

Pour leur part ProArt Studiobook 16 OLED viendra avec des processeurs Ryzen 9 5900HX et Intel Core i9 11900H et graphiques Nvidia GeForce RTX 3070 ou RTX 3060.

Cette gamme sera le premier au monde à intégrer des écrans OLED de 16 pouces Et ils le feront avec une résolution 4K, une prise en charge HDR 550 nits et un format 16:10 pour travailler plus confortablement.

La fidélité des couleurs est essentielle dans le domaine du design et de la créativité, c’est pourquoi ces panneaux prennent en charge 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et sont certifiés Pantone, Calman et accréditation Écran VESAHDR 500 True Black.

Les deux ordinateurs portables disposent de deux SSD NMVe PCIe, jusqu’à 64 Go de RAM et une connectivité Thunderbolt 4 ou USB 3.2 Type-C, HDMI 2.1 et un lecteur de carte SD Express 7.0.

En outre, ProArt Studiobook et Studiobook Pro intègrent un ajout intéressant appelé Asus Dial, le premier bouton rotatif intégré à un ordinateur portable avec lequel, depuis l’application Creator Hub, vous pouvez contrôler différents paramètres dans les outils créatifs d’Adobe.

Zenbook Pro 15 et Zenbook Pro 15 Duo : toute la puissance du ProArt avec la mobilité du Zenbook

L’alternative pour les créateurs de contenu à la recherche d’une mobilité maximale est la gamme Zenbook, qui dans cette section se décline en deux saveurs : Zenbook Pro 15 OLED et Zenbook Pro Duo 15 OLED.

Les Zenbook Pro 15 Duo est la variante qui, en plus d’avoir un Écran OLED NanoEdge 4K de 15,6 pouces, intègre un deuxième écran Asus ScreenPad ou ScreenPad Plus 4K, un écran tactile secondaire de 14 pouces qui s’intègre parfaitement à l’écran tactile principal.

Ce modèle sera livré avec Processeurs Intel Core i9 et Processeur graphique Nvidia GeForce RTX 3070Alors que le Zenbook Pro 15 arrivera avec un écran OLED 4K NanoEdge de 15,6 pouces, Processeurs Intel Core série H ou Ryzen 9 série 5000 et graphiques Nvidia GeForce RTX 3050 Ti.

Ce modèle comprend Asus ScreenPad, un Écran tactile secondaire de 5,65 pouces intégré au pavé tactile. Les deux modèles sont équipés de jusqu’à 32 Go de RAM, de 1 To de stockage SSD PCIe 3.0 x4 et d’une connectivité WiFi 6 et USB C Thunderbolt 3.

Gamme Vivobook OLED : centrale électrique pour les créateurs en herbe et occasionnels

La dernière proposition vient de la main de la gamme Vivobook et le fait avec deux séries : le Vivobook Pro 16X et Vivobook 14X avec des résolutions 4K et 2,8K respectivement au format 14 et 16 pouces ; Les Vivobook Pro 14 et 15 pouces (sans le X dans le nom), ils conservent le panneau OLED mais abaissent légèrement leur fiche technique avec des résolutions 2,8K et Full HD.

Dans ces modèles, ils optent pour des configurations formées de Processeurs Intel Core i7 11370H ou AMD Ryzen 9 5900HX et graphiques Nvidia GeForce RTX 3050 et GeForce RTX 3050 Ti respectivement.

De plus, ils sont équipés de jusqu’à 32 Go de RAM, d’un SSD PCIe de 1 To et d’un système de refroidissement avec la technologie Asus IceCool Plus et un jusqu’à 96 Wh de batterie.

Ordinateurs portables Vivobook Pro 14X et Pro16X intègrent le Asus DialPad, une version virtuelle de l’Asus Dial publiée par le ProArt Studiobook Pro, intégrée au pavé tactile qui offre la même fonctionnalité en le configurant depuis l’application ProArt Creator Hub.

L’ensemble est complété par un capteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation, un clavier rétroéclairé et une connectivité Thunderbolt 4.

OLED arrive sur plus d’ordinateurs portables Asus

Tous les nouveaux ordinateurs portables de la série ProArt qu’Asus présente aujourd’hui intègrent des écrans OLED, ce qui nuit au reste des gammes du catalogue de la marque. C’est pourquoi les taïwanais ont décidé d’élargir l’offre de dalles OLED à des modèles déjà présents sur le marché.

De cette façon, les ordinateurs portables tels que Zenbook 14X OLED 14 pouces ou le cabriolet Zenbook 14 Flip OLED 14 pouces Ils obtiendront également leur correctif OLED avec les nouveaux écrans OLED 4K HDR et 2.8K OLED 90Hz avec la certification DisplayHDR 500 True Black et une couverture à 100 % de l’espace DCI-P3.

Le catalogue des notebooks d’entreprise Asus est également mis à jour pour accueillir les nouveaux modèles Livre Expert B5 OLED et ExpertBook B5 Flip OLED. Ce dernier intègre également un écran OLED mat avec technologie antireflet qui évite les reflets gênants qui vous permettront de travailler plus confortablement avec sa charnière rotative à 360°.