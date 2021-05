Asus reporte indéfiniment le lancement de la série Zenfone 8 en Inde à la suite de la poussée du COVID-19

Asus Zenfone 7 Pro

Asus a reporté le lancement en Inde de sa prochaine série Zenfone 8 en raison de la récente flambée des cas de COVID-19 dans le pays. La série devait être lancée en Inde aux côtés des marchés mondiaux le 12 mai. Alors que le calendrier de lancement mondial reste inchangé, Asus lancera ses téléphones phares de la prochaine génération en Inde lorsque la situation actuelle s’améliorera.

«Bien que nous ayons été très enthousiastes à l’idée de lancer nos nouveaux smartphones en même temps que le monde, la priorité absolue d’Asus India en ces temps difficiles est la sécurité de nos clients, partenaires, employés et de toutes les autres parties prenantes dans la lutte contre le virus,» Dinesh Sharma , A déclaré dans un communiqué Asus India, chef d’entreprise, PC et smartphone commerciaux, System Business Group.

Asus avait lancé la plupart de ses smartphones en Inde en même temps que les marchés mondiaux au cours des dernières générations. Il avait lancé la série ROG Phone 5 dans le pays en mars de la même manière. Le fait qu’Asus envisage de lancer la série Zenfone 8 en Inde est cependant une surprise, car la série Zenfone 7 n’a pas été lancée en Inde.

«Nous avons délibérément décidé de reporter le lancement jusqu’à ce que le scénario actuel s’améliore. Au nom de toute la famille Asus India, nous vous exhortons à rester à l’intérieur, à pratiquer la distanciation sociale et à vous entraider dans la lutte contre cette crise jusqu’à ce que nous en sortions plus forts et dans un environnement plus sûr », a ajouté Sharma.

Des sources au courant de l’affaire ont déclaré à Financial Express Online que la série Zenfone 7 (qui comprenait Zenfone 7, Zenfone 7 Pro) n’a pas été lancée en Inde car elle aurait concurrencé le ROG Phone 3 dans de nombreuses spécifications (à part le caméras), ce qui explique pourquoi Asus a choisi de ne pas l’apporter du tout dans le pays. Avec la prochaine série Zenfone 8, Asus a une fiche technique plus différenciée à offrir et devrait donc avoir plus de sens pour ce marché de plus en plus concurrentiel.

Bien que cela ne soit pas explicitement mis en évidence par la marque, la série Zenfone 8 aura à la fois un produit phare régulier et un autre qui utiliserait l’approche de caméra à bascule unique de la marque, selon plusieurs rapports. Les séries Zenfone 7 et Zenfone 6 n’avaient que des options «flip» – cette dernière a été lancée en Inde sous le nom d’Asus 6Z.

