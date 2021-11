Asus revient dans le monde des Chromebooks avec trois ordinateurs portables très similaires

Cadeaux parfaits pour l’étudiant dans votre vie

La gamme de Chromebooks premium d’Asus l’a tué ces derniers temps, avec les Flip CX5 et Flip CX9 offrant des visions des appareils Chrome OS haut de gamme que nous avons toujours voulus. Si ces prix vous semblent un peu trop élevés, l’une des nouvelles séries d’ordinateurs portables d’entrée de gamme de la société conviendra peut-être un peu mieux à votre budget.

Les trois Chromebooks 11,6″ sont parfaitement positionnés pour les utilisateurs à faible coût comme les étudiants et les familles (via Liliputing). Si vous magasinez pour vous-même, l’Asus Chromebook CX1 est l’ordinateur portable qu’il vous faut – il fait partie de la série CX en constante évolution de l’entreprise , mais probablement à un prix beaucoup plus abordable. Bien que nous n’ayons pas encore vu combien cela coûtera une fois qu’il sera commercialisé, la taille plus petite et plus portable – sans parler des spécifications plus lentes – semble garantir qu’il arrivera bien inférieur à l’étiquette de 900 $ du CX5.

Le CX1 est doté d’une résolution de 1366 x 768, d’un processeur double cœur Intel Celeron N4020 et jusqu’à 8 Go de RAM. Il est limité à seulement 64 Go de mémoire eMMC, ce qui peut limiter les performances lors de la gestion des fichiers locaux. Le Wi-Fi 5, une webcam 720p et la sélection habituelle de ports USB-A et USB-C en font un Chromebook économique assez standard, mais tant que le prix correspond aux spécifications, Asus pourrait avoir un ordinateur secondaire décent entre les mains. .

Pendant ce temps, les Chromebook CR1 et Flip CR1 sont avant tout conçus pour le marché de l’éducation, offrant des conceptions similaires mais dans votre choix d’un facteur de forme traditionnel ou convertible. Comme le CX1, ils utilisent tous les deux une résolution de 1366×768, avec 8 Go de RAM et jusqu’à 64 Go de stockage eMMC. Cependant, la puissance de traitement reçoit un coup de pouce du processeur Celeron N4500 d’Intel. Ils viennent également dans une couleur gris plus foncé au lieu de la variante argentée trouvée avec le CX1.

Asus qualifie ses modèles CR1 de « durcis » et, avec un indice de durabilité de qualité militaire, vous pouvez être sûr qu’il survivra à tout ce que vos enfants peuvent lui lancer. Cela signifie qu’il n’a pas tout à fait l’ajustement et la finition des ordinateurs portables CX5 et CX9 plus chers, mais au moins vous n’aurez pas à remplacer l’écran des semaines après l’avoir acheté.

Il n’y a pas encore de détails sur les prix ou les détails de disponibilité, nous devrons donc attendre et voir combien coûte chaque ordinateur portable une fois qu’il sera sur les tablettes des magasins. Sur la base des spécifications, ils devraient devenir des options assez abordables pour les étudiants – ou toute autre personne – qui ont besoin d’un ordinateur de base.

