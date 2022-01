Asus ROG ajoute un nouveau routeur de jeu Wi-Fi 6E ultra-rapide à sa gamme

Asus ROG a organisé son événement de lancement CES 2022 The Rise of Gamers sur YouTube et a annoncé une poignée de nouveaux appareils de jeu, dont deux nouveaux routeurs, dont un routeur Wi-Fi 6E. Le premier routeur est l’impressionnant ROG Rapture GT-AXE16000 que ROG appelle le premier routeur de jeu Wi-Fi 6E quadribande au monde. ROG a également annoncé un routeur AX11000 mis à jour avec le ROG Rapture GT-AX11000 Pro.

Le Rapture GT-AXE16000 dispose d’une seule bande de 2,4 GHz, de deux bandes de 5 GHz et d’une bande de 6 GHz. Toutes les bandes 5 GHz et 6 GHz fonctionnent à 4,8 Gbit/s avec quatre flux. Il s’agit d’une bande de 5 GHz de plus que le précédent routeur Wi-Fi 6E ROG Rapture GT-AXE11000. Ce routeur est équipé de deux ports Ethernet 10 Gb pour les périphériques LAN comme un NAS rapide ou un ordinateur de bureau de jeu. Les connexions Internet multi-giga sont également prises en charge avec un port WAN de 2,5 Gbit/s avec agrégation de liens pour un maximum de 3,5 Gbit/s.

Bien entendu, ce routeur prend en charge la technologie AiMesh d’Asus afin que vous puissiez créer un réseau maillé avec plusieurs routeurs Asus, dont le Rapture GT-AXE16000. Si vous achetez deux de ces routeurs pour un réseau maillé, vous pouvez choisir la bande 5 GHz ou 6 GHz comme backhaul afin d’avoir la meilleure connexion possible pour votre maison. Ce routeur sera disponible au premier trimestre 2022 avec un PDSF de 649 $ et sera probablement l’un des meilleurs routeurs Wi-Fi 6E que vous puissiez acheter.

Si vous n’avez pas encore besoin du Wi-Fi 6E, vous pouvez également découvrir le encore très rapide ROG Rapture GT-AX11000 Pro. Ce routeur tri-bande dispose d’une bande rapide de 2,4 GHz ainsi que de deux bandes à pleine vitesse de 5 GHz avec Wi-Fi 6. Ce routeur dispose également de deux ports Ethernet de 2,5 Gbit/s avec priorité aux données, ce qui le rend parfait pour un PC de jeu. Le routeur Rapture GT-AXE11000 Pro sera disponible au deuxième trimestre 2022 avec un PDSF de 499 $. Les deux routeurs sont équipés d’Asus Rangeboost Plus qui améliore la couverture par rapport aux générations précédentes.

