Asus ROG au CES 2022 : tellement de nouveautés

TL;DR

Asus ROG vient d’annoncer de nouveaux ordinateurs portables et périphériques Strix. Les mises à jour incluent le tout nouveau matériel Intel, AMD et Nvidia. Les détails sur les prix et les versions restent malheureusement limités.

Le lancement d’Asus ROG pour le CES 2022 ressemblait à un voyage au contrôle de mission. Il présentait des apparitions de la plupart des secteurs verticaux de l’entreprise, mais les produits eux-mêmes ont fait la plupart des discussions. Il y a de nouveaux lancements pour tout, des accessoires aux moniteurs et une actualisation complète de Strix.

Moniteurs de jeu Asus ROG

Tout d’abord, nous avons une nouvelle suite de moniteurs de jeu massifs – 42 et 48 pouces, pour être précis. Les moniteurs ROG Swift OLED offrent un revêtement micro-texturé pour minimiser les reflets et offrir une luminosité maximale de 900 nits, pour que vous ne manquiez aucun détail. Vous trouverez également la prise en charge HDMI 2.1 et 4K natif avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Asus a annoncé le nouveau moniteur ROG Swift 360Hz pour ceux qui s’intéressent à l’eSport. Il mesure 27 pouces de diamètre avec une résolution de 1440p et la prise en charge de Nvidia G-Sync. L’affichage est également actualisé des deux coins simultanément pour un résultat global plus fluide.

Mises à jour de l’Asus ROG Strix

La prochaine étape du salon Asus ROG a également servi d’événement principal – de nouveaux ordinateurs portables de jeu. Le premier était le ROG Strix SCAR, conçu pour les eSports. Il se termine par un processeur Intel Core i9-12900H de 12e génération avec le tout nouveau GPU GeForce RTX 3070 Ti. Tous les nouveaux lancements d’Asus ROG incluent un commutateur MUX, permettant des performances GPU haut de gamme adaptées au taux de rafraîchissement.

Il est disponible en configurations 15 et 17 pouces avec les options Quad HD 240 Hz et Full HD 300 Hz. Toutes les versions prennent également en charge Dolby Vision HDR et un temps de réponse de 3 ms.

Apprendre encore plus: Notre guide des GPU Nvidia

Les nouveaux ROG Strix G15 et G17 offrent jusqu’à un processeur AMD Ryzen 9 6900HX avec le même GPU RTX 3070 Ti à bord. Si vous optez pour la plus petite machine, vous pouvez choisir entre une dalle Full HD 300Hz ou une dalle Quad HD 165Hz. Le plus grand ordinateur portable offre un panneau Full HD 360 Hz ou une option Quad HD 240 Hz.

Les nouveaux ordinateurs portables Asus ROG Strix de la série G sont disponibles dans les options de couleur Eclipse Gray, Volt Green et Electro Punk.

Mises à jour de l’Asus ROG Zephyrus

Après le succès fulgurant de l’Asus ROG Zephyrus G14, il était temps pour une mise à jour. La nouvelle machine contient la même taille d’écran de 14 pouces avec un rapport hauteur/largeur de 16:10. Cependant, les mises à jour les plus importantes viennent sous le capot. Le nouveau Zephyrus G14 contient un processeur AMD Ryzen 9 série 6000 avec une carte graphique mobile Radeon RX 6000S et un commutateur MUX.

Asus a également boosté la matrice AniMe, atteignant 14 969 trous et 1 449 mini LED pour plus de contrôle sur votre personnalisation. Le Zephyrus G14 est parmi les premiers à arborer les nouveaux écrans Nebula, qui offrent des taux de rafraîchissement de 120 Hz et des résolutions Quad HD avec 500 nits de luminosité maximale.

Voir également: Les meilleurs ordinateurs portables de jeu que vous pouvez acheter dès maintenant

Bien sûr, le nouveau lancement phare de la journée était le Zephyrus Duo 16. Il ramène le ScreenPad Plus pour un contrôle supplémentaire avec un tout nouveau design. L’écran secondaire s’élève désormais jusqu’à un angle de 13 degrés qui minimise les écarts entre votre clavier et l’écran principal.

Il embarque un processeur AMD Ryzen 9 6980HX, une carte graphique GeForce RTX 3080 Ti et un nouveau panneau Nebula HDR. Le Nebula HDR contient les mêmes fonctionnalités clés que le Nebula, avec 512 zones de gradation Mini-LED et jusqu’à 1 100 nits de luminosité maximale. Il apporte également un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un rapport 16:10.

Nouveau Asus ROG Flow Z13

L’avant-dernier lancement d’Asus ROG de la journée a ramené les tablettes de jeu en grand. Le Flow Z13 prend la forme d’une tablette de 13 pouces, mais il contient un processeur Intel Core i9-12900H avec des graphiques Nvidia GeForce RTX 3050 Ti et une mémoire LPDDR5 embarquée.

De plus, vous pouvez choisir entre un écran 4K 60 Hz ou un panneau Quad HD 120 Hz. Les deux offrent des rapports 16:10 et 500 nits de luminosité maximale.

Nouveaux accessoires

Le dernier lancement d’Asus ROG lors de son événement Rise of Gamers était les nouveaux casques Fusion II 500 et Fusion II 300. Les deux offrent un son surround 7.1 virtuel avec des microphones à formation de faisceau alimentés par l’IA. Les matrices fonctionnent ensemble pour séparer votre voix du son de fond pour une communication plus claire en équipe.

En fait, les deux casques sont identiques à presque tous les égards. Cependant, le Fusion II 500 est doté d’une molette de contrôle du volume Game Chat pour un contrôle supplémentaire. Vous pouvez tourner la molette pour équilibrer le son entre le chat de vos coéquipiers et l’action elle-même.

Au-delà des casques, Asus ROG a annoncé le clavier Strix Flare II Animate. Il intègre la LED matricielle AniMe bien-aimée pour les notifications directement sur votre clavier. Plus important encore, Asus montre à la communauté des bricoleurs un certain amour avec des commutateurs facilement interchangeables afin que vous puissiez personnaliser votre sensation parfaite.

Voir également: Les meilleures souris de jeu que vous pouvez acheter | Les meilleurs casques de jeu

Le dernier accessoire lancé était la nouvelle souris ROG Chakram X, qui contient un joystick amovible et 11 boutons programmables. Il comprend également le tout nouveau capteur AimPoint, le premier capteur de souris optique de ROG. Le capteur offre jusqu’à 36 000 CPI avec un taux d’interrogation de 8 000 Hz.

Informations sur le lancement

Nous n’avons pas trop d’informations sur les prix à partager pour le moment, mais la série ROG Strix SCAR sera disponible entre le premier et le deuxième trimestre de 2022. Les Strix G15 et G17 sont attendus au premier trimestre 2022, tandis que le Zephyrus G14 sera lancé fin Q2.

Nous nous attendons à ce que le Zephyrus Duo 16 et le Flow Z13 soient lancés entre le premier et le deuxième trimestre et le Flow Z13 coûtera 1 899 $. Il n’y a pas encore de mot sur les accessoires.

commentaires