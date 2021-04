ASUS ROG Phone 5: ce que Tesla est aux voitures électriques, ROG est aux téléphones de jeu

Comme son nom l’indique, le ROG Phone 5 est fait pour les jeux, mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas un bon appareil à usage quotidien.

En mobilité électrique, Tesla est au sommet de la performance. De même, dans le monde des téléphones de jeu, Asus ROG est quelque chose que tous les autres téléphones peuvent s’efforcer d’être – en termes de conception, de performances, de vitesse, de fonctionnalité, etc. Abréviation de Republic of Gamers, ROG Phone 1 a été lancé en Inde fin 2018, ROG Phone 2 fin 2019, ROG Phone 3 l’année dernière, et maintenant ROG Phone 5 est là (il n’y a pas de ROG Phone 4 comme le dit la société. 5 ‘est tellement évolué sur’ 3 ‘que c’est comme deux générations à venir). Comme son nom l’indique, le ROG Phone 5 est fait pour les jeux, mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas un bon appareil à usage quotidien.

Où ça se démarque

Conception: il ressemble à un téléphone de jeu hors du commun, avec des déclencheurs à ultrasons et des déclencheurs de contrôle de mouvement qui offrent une expérience de jeu “ semblable à une console ” sur un smartphone. Il a l’écran AMOLED construit par Samsung et l’écran est fait de Corning Gorilla Glass Victus (prétendu être le verre Gorilla le plus résistant fabriqué).

Le téléphone est grand (6,09 x 2,72 x 0,36 pouces) et à 238 g pas vraiment léger non plus. L’avantage est qu’il dispose d’un écran plus grand pour une expérience de jeu et multimédia immersive, et l’inconvénient est qu’il n’est pas très facile à utiliser d’une seule main.

Autonomie de la batterie: aucun autre téléphone au monde (avec des spécifications plus ou moins similaires) ne vous durera deux jours avec une charge complète. Sa batterie est évaluée à 6000mAh (elle dispose de deux batteries de 3000mAh). Il y a des ports de chargement USB Type-C sur le bas et le côté du téléphone (pour une charge ergonomique en mode vertical et horizontal).

Gaming: il est alimenté par la plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 888 5G (avec les fonctionnalités 5G et Snapdragon Elite Gaming). Le jeu chauffe n’importe quel appareil et, pour le refroidir, le ROG Phone 5 est équipé du système de refroidissement GameCool 5. Des éléments tels qu’un coussin de refroidissement en graphite, une chambre à vapeur, une batterie divisée, une conception qui dissipe efficacement la chaleur et un refroidissement externe grâce à l’AeroActive Cooler 5 (accessoire en option) garantissent à la fois de basses températures du processeur et de la surface. Ensuite, il y a les déclencheurs aériens à ultrasons et les déclencheurs de contrôle de mouvement, et tout un tas d’accessoires de jeu intégrés.

Audio-visuel: La qualité sonore est vraiment un son surround et les éléments visuels sont réalistes. Asus avait supprimé la prise casque du ROG Phone 3 (dans lequel le port USB Type-C faisait également office de port audio), mais il a réintroduit la prise casque 3,5 mm du ROG Phone 5.

Où c’est moyen

Caméra: Le système de caméra arrière comprend trois caméras: le capteur d’image Sony IMX686 64 MP, la caméra ultra-large 13 MP et la caméra macro 5 MP. Il a le mode nuit et toutes les fonctionnalités modernes de l’appareil photo du téléphone. La caméra frontale est de 24 MP. Vous pouvez enregistrer des vidéos en 8K (30 ips), en enregistrement 4K HDR en 30 ips et 60 ips, et utiliser le mode Pro Video. Le système de caméra arrière est légèrement en saillie, ce qui semble un peu étrange.

Alors que les spécifications de l’appareil photo sont excellentes, les appareils photo modernes des smartphones ont commencé à produire des images irréelles, c’est-à-dire que les images à l’écran semblent «filtrées». Par exemple, je photographiais une nouvelle voiture avec le ROG Phone 5, et la couleur bleue de la carrosserie de la voiture était différente sur l’écran du téléphone par rapport à ce que je pouvais voir devant moi!

Ce qu’il n’a pas

Il y a quelques choses qui manquent:

Il n’y a pas de classe de résistance à l’eau IP (il est donc préférable de le garder à l’écart de l’eau, même des pluies légères); Pas de charge sans fil (probablement car cela interférera avec le logo rétro-éclairé)

Prix ​​à partir de Rs 49 999 (8 Go de RAM, 128 Go de stockage), le ROG Phone 5 est un bon appareil à la fois pour les jeux et pour les choses téléphoniques “ normales ” telles que les appels, la photographie, la navigation sur Internet, etc. -line, ses chiffres sont haut de gamme, et la meilleure chose est qu’Asus a pu tout insérer dans un corps qui a l’air sexy et qui est robuste.

Dans de nombreux domaines, c’est mieux que les meilleurs iPhones et appareils Android de Samsung et de plusieurs marques chinoises. Mais vous devez garder à l’esprit que, comme il s’agit d’un téléphone de taille relativement grande, l’utilisation d’une seule main est un peu difficile. Il existe également une variante au prix de Rs 57 999 (12 Go de RAM, 256 Go de stockage), et les deux variantes sont disponibles en deux options de couleur: Phantom Black et Storm White.

CARACTÉRISTIQUES:

Affichage: écran AMOLED de 6,78 pouces

Processeur: 2,84 GHz Qualcomm Snapdragon 888 5G

GPU: Qualcomm Adreno 660

OS: Android 11 avec ROG UI

Mémoire et stockage: 8/12 Go de RAM, 128/256 Go de stockage

Caméra: 64MP plus 16MP (principal), 13MP ultra-large 125 degrés (deuxième arrière), macro 5MP (troisième arrière), caméra frontale 24MP

Batterie: double 3 000 mAh

Prix ​​public estimé: Rs 49,999

