Asus ROG Phone 5s et 5s Pro, tout comme les nouveaux mobiles de jeu Asus avec 18 Go de RAM | La technologie

Les nouveaux Asus ROG Phone 5s et 5s Pro ont été présentés, tout comme les deux nouveaux membres qui rejoignent la famille d’appareils pour les utilisateurs à la recherche d’un terminal puissant avec une esthétique gaming.

Le catalogue Asus compte un grand nombre d’appareils. L’entreprise s’engage sur des appareils conventionnels avec des conceptions et des fonctionnalités plus ou moins traditionnelles qui rivalisent avec le haut de gamme des autres fabricants.

Des exemples en sont l’Asus ZenFone 8 et l’Asus ZenFone 8 Flip, ce dernier étant celui qui possède un appareil photo avec un système mobile capable de le transformer en avant et en arrière au gré de l’utilisateur. Les deux smartphones sont suffisamment puissants pour effectuer n’importe quelle tâche.

Mais il semble qu’Asus ne se contente pas de la puissance d’un haut de gamme et c’est pourquoi il dispose d’une famille de terminaux de jeux. Les téléphones Asus ROG ont été lancés comme un échantillon de tout ce qui peut être réalisé sur un appareil mobile.

Cette famille a deux nouveaux membres qui ont été présentés cette semaine: Asus ROG Phone 5s et Asus ROG Phone 5s Pro. Bien que l’un ait le slogan “Pro”, les différences qui existent ne sont que deux, la technologie du panneau et l’éclairage arrière .

Asus ROG Phone 5s et Asus ROG Phone 5s Pro, des mobiles gaming à la puissance excessive

À l’intérieur des deux terminaux se trouve le même processeur, le Qualcomm Snapdragon 888+ avec un léger overclock qui permet à sa vitesse d’être de 3 GHz. Les versions de stockage et de RAM sont les suivantes : 16 Go avec 256 Go et 18 Go avec 512 Go.

L’écran des deux appareils est de 6,78 pouces avec un rapport 20,4: 9 et une résolution Full HD + ou 2 448 x 1 080 pixels. Le panneau a un taux de rafraîchissement de 144 Hz et 300 Hz si nous parlons de rafraîchissement tactile, la luminosité qu’il atteint est de 800 nits.

Le type de panneau fait la différence dans ces bornes. Alors que l’Asus ROG Phone 5s dispose d’une dalle OLED et l’Asus ROG Phone 5s Pro, PAMOLED. Ce dernier est un panneau AMOLED en plastique. Dans les deux cas, le revêtement protecteur est Gorilla Glass Victus.

L’esthétique des deux terminaux est agressive et typique des produits de jeux. La face avant cache très bien la caméra dans la bande supérieure en noir, en plus d’avoir une bande inférieure pour que le design ne soit pas déséquilibré.

À l’arrière, c’est là que la magie opère, tandis que sur l’Asus ROG Phone 5s le dos a un design fixe, l’Asus ROG Phone 5s Pro a une matrice de points appelée ROG Vision qui permet d’afficher les notifications appels ou messages prédéfinis de l’appareil.

Prix ​​et disponibilité des Asus ROG Phone 5s et Asus ROG Phone 5s Pro

Asus n’a pas donné d’informations sur la disponibilité dans notre pays. Dans un premier temps, ils seront lancés dans le pays asiatique le 24 août. On s’attend à ce qu’ils atteignent notre territoire, puisque les versions précédentes de l’Asus ROG Phone ont débarqué sur la péninsule.

Les prix qu’ils ont donnés correspondent au dollar taïwanais, la conversion doit donc être prise avec une certaine mesure, car en arrivant en Europe, les tarifs sont toujours appliqués et le prix augmente généralement. Les configurations seraient comme ceci :

Asus ROG Phone 5s avec 16 Go / 256 Go pour environ 920 euros en bourse Asus ROG Phone 5s avec 18 Go / 512 Go pour environ 920 euros en bourse. Asus ROG Phone 5s Pro avec 18 Go / 512 Go pour environ 1 160 euros pour changer.