Asus ROG Phone 5S Pro et 5S disponibles aux États-Unis maintenant

L’Asus ROG Phone 5S Pro est désormais disponible aux États-Unis, aux côtés de son homologue vanille. Le téléphone de base commence à 1 099 $, le modèle Pro à 1 299 $. Les quantités d’appareils sont probablement limitées en raison de la pénurie mondiale de puces.

Si vous voulez un téléphone de jeu, la série ROG Phone propose certains des meilleurs du marché. Cette année, Asus a légèrement amélioré le ROG Phone 5 en ajoutant le chipset Snapdragon 888 Plus et en augmentant le taux de réponse tactile.

Malheureusement, les Asus ROG Phone 5S et Asus ROG Phone 5S Pro ont été difficiles à obtenir, même dans les quelques pays où ils sont disponibles. Ils n’étaient pas non plus disponibles aux États-Unis, du moins pas jusqu’à présent.

Aujourd’hui, aux États-Unis, vous pouvez vous rendre sur Amazon pour acheter l’un des téléphones. Le ROG Phone 5S avec 16 Go de RAM est disponible pour 1 099 $. Il est disponible en noir ou en blanc. Pendant ce temps, l’Asus ROG Phone 5S Pro avec 18 Go de RAM vous coûtera 1 299 $, et il n’est disponible qu’en noir.

À en juger par les ventes de ces téléphones dans d’autres pays, ce produit ne durera pas longtemps. La pénurie mondiale de puces rend probablement difficile pour Asus de garder les téléphones en stock. En d’autres termes, si vous voulez un de ces téléphones, ne le remettez pas à plus tard : saisissez-le dès que vous le pouvez.

