Asus sort Android 12 pour les ZenFone 8 et 8 Flip

Android 12 est sorti depuis des mois maintenant et la plupart des propriétaires de smartphones attendent toujours patiemment l’arrivée de leurs mises à jour. Alors que les utilisateurs de téléphones Pixel ou de nombreux modèles Samsung haut de gamme profitent déjà de la mise à jour, ce n’est qu’une fraction du paysage Android, et des marques comme Motorola n’ont même pas encore mis à jour un seul téléphone. Même si Noël est passé, les propriétaires d’Asus ZenFone 8 et ZenFone 8 Flip reçoivent un cadeau tardif du Père Noël, alors que leurs mises à jour Android 12 commencent à arriver.

Bien qu’Asus ait eu la réputation d’avoir des déploiements lents dans le passé, avec cette mise à jour, il est (relativement) en avance sur la courbe. La société a annoncé son calendrier de mise à jour en octobre et, avec seulement deux jours à perdre, a respecté son échéance de décembre 2021 pour ces téléphones de la série 8. La mise à jour OTA se propage maintenant mais si vous ne pouvez pas attendre, vous pouvez télécharger et installer manuellement ces versions vous-même : (ZenFone8 EU/WW, ZenFone 8 Flip EU/WW)

Nous n’avons qu’une idée approximative du moment où la mise à jour sera disponible pour d’autres téléphones Asus comme le ZenFone 7 ou le ROG Phone 5, mais j’espère que nous verrons ces calendriers se réduire au fur et à mesure que de nouvelles versions bêta seront lancées.

