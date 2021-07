Asus trompe son Chromebook Flip CX5 avec un nouveau matériel excitant

Les Chromebooks d’Asus sont parmi les meilleurs que vous puissiez acheter aujourd’hui, mais leur structure de nommage est absolument horrible. Quelques jours seulement après le lancement du Chromebook Flip CX5-CX5400, la société est de retour avec une mise à niveau vers le Flip CX5-5500. Différents ordinateurs portables, des noms presque identiques et avec cette actualisation, des spécifications similaires pour démarrer.

Ce CX5 est l’ordinateur portable qu’Asus a annoncé il y a longtemps au CES, qui portait également le numéro de modèle C536 (parce que c’était bien sûr le cas). Il est actuellement disponible avec un processeur Intel Core i3 de 11e génération, 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go, ce qui n’est pas négligeable pour environ 570 $. Ce nouveau modèle, découvert pour la première fois par Chrome Unboxed sur le site Chromebook de Google, fait passer le processeur à un Core i5 et l’associe à 16 Go de RAM. Le site Web d’Asus confirme également ces changements. Il est répertorié comme “à venir” avec un prix prévu de 799 $.

Cela peut sembler cher sur le papier, mais cette nouvelle variante s’intègre parfaitement entre le CX9 équipé du Core i7 lancé plus tôt cette semaine et le CX5 préexistant. Il regroupe également les graphiques Iris Xe d’Intel, qui devraient offrir de meilleures performances si Steam pour Chrome OS est officiellement lancé. Sinon, il s’agit du même CX5 annoncé il y a des mois, avec un design blanc sur noir et des haut-parleurs Harmon Kardon.

On ne sait toujours pas quand ce modèle particulier pourrait arriver dans les magasins, mais avec la rentrée scolaire qui bat son plein, nous espérons que ce ne sera pas trop long.