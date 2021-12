Asus veut démocratiser l’espace éducatif en Inde avec les Chromebooks ; pour lancer des modèles de spécifications plus élevées au-dessus de Rs 30k en 2022

Chromebook Asus CX1101 (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Asus veut démocratiser l’espace éducatif en Inde et rendre l’informatique omniprésente dans le pays. Pour ce faire, les Chromebooks se lancent maintenant et sur le long terme. La marque taïwanaise est en fait si optimiste à propos de la catégorie qu’elle prévoit de faire quelque chose que peu de marques rivales ont même osé imaginer pendant tout ce temps.

Après avoir préparé le terrain avec non pas une, pas deux, pas trois, mais sept options d’entrée de gamme (prix entre Rs 17 999 et Rs 23 999) en l’espace de six mois, Asus est prêt à donner aux Chromebooks un autre gros coup dans le bras à partir de 2022, grâce à un portefeuille encore plus diversifié de machines fonctionnant sous Chrome OS, y compris des modèles plus performants, qui, selon lui, aideraient à répondre à des cas d’utilisation beaucoup mieux exigeants qu’il souhaite cibler en Inde.

« Il y a des consommateurs qui préfèrent Chrome OS comme plate-forme et certains recherchent également des produits plus performants », a déclaré Dinesh Sharma d’Asus India à Saurabh Singh de Financial Express Online en marge du lancement du Chromebook CX1101.

« Donc, il existe un marché et nous voulons clairement être les leaders dans l’espace Chromebook et nous voulons répondre aux besoins de tous les segments qui existent sur le marché. »

À propos de l’évolution du paysage avec de plus en plus de marques chinoises pénétrant récemment dans l’espace en plein essor des ordinateurs portables/PC en Inde et des comparaisons évidentes avec le côté smartphone, Sharma a déclaré : être aussi simple et aussi direct », et que les deux « champs de bataille » étaient complètement différents.

Extraits de l’entretien.

EF : Quelle est votre stratégie de commercialisation des Chromebooks ? Pourquoi s’y mettre ? Quels sont vos projets d’extension ?

Dinesh Sharma : Nous sommes ici pour faire une grande différence dans la vie des consommateurs. Nous voulons démocratiser l’éducation et pour ce faire, vous devez avoir accès à un très bon appareil à un prix très abordable. Nous voulons (aussi) rendre l’informatique omniprésente et facile (à utiliser). Nous avons apporté des Chromebooks (plus tôt dans l’année) avec ces deux objectifs clairs, et nous allons continuer à élargir la gamme en Inde.

Jusqu’à présent, nous avons sept modèles en dessous du prix de Rs 30 000, mais bientôt, nous élargirons la gamme au-dessus de Rs 30 000 prix, car nous constatons également que les Chromebooks auraient du sens pour un certain segment de clients en Inde, même avec un cœur plus élevé, une puissance de traitement plus élevée. Ce sera la direction générale. Nous allons avoir une gamme beaucoup plus large et de meilleurs facteurs de forme pour pouvoir répondre à de bien meilleurs cas d’utilisation que nous voulons cibler en Inde. En ce moment même, nous travaillons sur des produits qui pourront être lancés en 2022.

EF : Comment a été la réponse jusqu’à présent ?

Dinesh Sharma : L’accueil a été excellent, non seulement en termes de tendances à la hausse sur Google mais aussi en termes de ventes. La plupart des modèles étaient en rupture de stock environ 10 à 15 jours après leur lancement. La croissance que nous souhaitons obtenir des Chromebooks en tant que catégorie ainsi qu’au sein de notre entreprise en tant que partie de notre portefeuille est très importante. Dans l’espace grand public, avec tout ce que nous avons fait (avec les Chromebooks), nous sommes déjà devenus une marque leader en Inde.

EF : Quelles sont certaines des observations/apprentissages que vous avez faits spécifiquement en ce qui concerne le marché indien ?

Dinesh Sharma : Si vous l’examinez dans une perspective à long terme, le marché des PC commerciaux était généralement plus important que le marché des PC grand public. Mais un changement de paradigme s’est produit après la pandémie, en ce sens que le marché des PC grand public est aujourd’hui presque égal au marché des PC commerciaux en raison de la consommation accrue de PC (à la maison). Avec l’exigence de tête-à-tête également, quelques choses ont changé. La première est que vous avez besoin de beaucoup plus de PC (maintenant) dans les foyers, de sorte que les consommateurs devraient également budgétiser leurs dépenses en fin de compte. Deuxièmement, la façon dont nous consommons le PC a (également) changé. Auparavant, les applications hors ligne étaient dominantes. Après la pandémie, des applications comme Zoom, dont nous n’aurions probablement pas entendu parler auparavant, sont devenues l’un des produits les plus utilisés dans le monde. Qu’il s’agisse de naviguer sur Internet, de participer à des visioconférences, de faire des achats en ligne ou d’effectuer des opérations bancaires, toutes ces activités sont (désormais) des applications en ligne.

Dinesh Sharma, chef d’entreprise, PC et smartphones commerciaux, System Business Group, Asus Inde

Il existe donc un besoin pour des produits pouvant répondre à la majeure partie des cas d’utilisation ou des clients à un prix abordable. C’est là que les Chromebooks deviennent la solution idéale pour le marché, car ils vous offrent la possibilité d’obtenir un système d’exploitation Chrome plus léger à un prix raisonnable, dans lequel vous pouvez effectuer tous les types de travail de traitement d’applications dont vous avez vraiment besoin. Une autre bonne chose que nous voyons est que plus de 95% de l’Inde utilise aujourd’hui un téléphone Android. Ils sont déjà dans l’écosystème d’applications qui se trouve sur le Play Store. Ils comprennent beaucoup mieux l’interface utilisateur d’un smartphone Android. Ainsi, lorsqu’ils passent à un Chromebook, le passage du point de vue de l’expérience utilisateur et de la facilité de compréhension est très simple. Les Chromebooks répondent à un besoin important sur le marché indien, et ils sont plutôt bien adaptés au marché ici.

EF : Quel est le public cible principal de l’un des Chromebooks de votre portefeuille actuel ?

Dinesh Sharma : Les étudiants, au moins jusqu’au K12, et les personnes âgées constituent un large public cible. Nous voyons beaucoup d’écoles opter pour les Chromebooks parce qu’il leur sera si facile à l’avenir lorsque les écoles reprendront, et qu’une éducation plus hybride entrera en jeu. Les enfants n’ont pas besoin de ramener un ordinateur portable comme celui-ci à la maison et de le ramener à l’école tous les jours. Nous voyons beaucoup de possibilités d’expansion (dans) l’espace EdTech. Aujourd’hui, de nombreuses entreprises sont également axées sur le cloud. Ils n’ont aucune application résidant sur l’ordinateur portable et ils n’autorisent pas leurs employés à stocker des informations sur l’ordinateur portable. Ils préféreraient les Chromebooks.

EF : Serez-vous prêt à vous inspirer de concurrents comme Apple pour rendre vos produits (les Chromebooks dans ce cas) plus abordables et accessibles aux écoles et aux étudiants ?

Dinesh Sharma : Nous pensons que nos produits sont déjà à un prix équitable. Cela dit, travaillons-nous avec des établissements d’enseignement pour rendre les Chromebooks accessibles à un plus grand nombre d’étudiants ? La réponse est oui. La plupart des institutions ne sont pas encore opérationnelles. Espérons que d’ici 2022, ils le seront, et à ce moment-là, nous verrons l’élan s’intensifier pour déterminer quel type de modèle d’entreprise pourrait fonctionner le mieux pour répondre aux besoins des étudiants. Nous sommes très ouverts et souhaitons travailler avec les écoles et les établissements d’enseignement pour déterminer quelle serait la bonne approche pour faciliter l’achat de ces produits par les consommateurs.

EF : Comment un Chromebook se compare-t-il à une machine Windows aux spécifications équivalentes ? Plus important encore, un Chromebook d’entrée de gamme peut-il être votre appareil principal ?

Dinesh Sharma : Nous donnons les deux options aux consommateurs. Nous avons des machines Windows très abordables disponibles à des prix similaires à nos Chromebooks. Il existe certains cas d’utilisation où un Chromebook serait plus performant. Chrome OS présente certains avantages, notamment en ce qui concerne les prix d’entrée de gamme en raison de la structure du produit. Disons, par exemple, que les machines d’entrée de gamme Chrome OS et Windows sont livrées avec un stockage eMMC. Le système d’exploitation Windows occupe plus d’espace. Chrome OS occupe moins d’espace, donc ces machines vous donneraient plus de stockage disponible. La vitesse de l’OS est également différente, avec le même niveau de processeur (Chrome OS serait plus rapide). Si quelqu’un pense que ses cas d’utilisation seront principalement orientés en ligne, un Chromebook pourrait vraiment être une bonne option, mais si quelqu’un pense qu’il a un budget, mais veut tout de même tous les avantages du système d’exploitation Windows, y compris avoir la capacité d’utiliser un Microsoft Office à part entière sans passer par Office 365, alors dans ce scénario, ils pourraient probablement opter pour une option Windows.

Oui, un Chromebook d’entrée de gamme peut être votre machine principale.

EF : Le marché indien des ordinateurs portables est en train de changer. Avec de plus en plus de marques chinoises qui pénètrent dans l’espace (avec des spécifications haut de gamme comme des SSD rapides à des prix défiant toute concurrence), voyez-vous un paysage similaire à ce qui s’est passé du côté des smartphones à l’avenir ?

Dinesh Sharma : Le marché des PC est très différent du marché des smartphones. Ce n’est pas le même type de champ de bataille. C’est un type de champ de bataille très différent qui aura des dynamiques très différentes. Dire que parce que quelque chose s’est passé dans le mobile pourrait également se produire dans cette catégorie ne va pas être aussi simple et aussi simple. L’une des choses les plus importantes que les consommateurs doivent garder à l’esprit est que le service d’ordinateur portable est très différent du service de téléphonie mobile. Les services de téléphonie mobile sont des services de report. Des services d’ordinateurs portables sont disponibles sur place. Ainsi, lorsque vous vous laissez influencer par une certaine proposition, vous devez la regarder de bout en bout. Vous devez l’examiner non seulement du point de vue du produit (fonctionnalité) et du prix, mais vous devez également garder à l’esprit que votre ordinateur portable n’est pas un téléphone que vous allez remplacer dans un ou deux ans. Vous allez peut-être l’utiliser pendant cinq ans, puis vous aurez besoin que la marque vous accompagne pendant cinq ans et vous apporte le soutien nécessaire.

Nous avons plus de 220 centres de service et nous pouvons atteindre la majorité des codes PIN avec notre service et c’est un service très robuste qui a été construit sur une longue période de temps. Cela est également vrai pour nous du côté des PC commerciaux. En tant que client PC commercial, vous pouvez demander des packs de garantie prolongée jusqu’à cinq ans, vous pouvez demander des packs de protection contre les dommages accidentels pendant cinq ans. La garantie par défaut sur nos PC commerciaux est internationale. Nous offrons une extension de garantie de la batterie jusqu’à cinq ans, la conservation du disque dur jusqu’à cinq ans. La même chose s’applique à nos ordinateurs de bureau.

Plus important encore, un ordinateur portable Asus qui coûte Rs 17 999 bénéficie du même niveau de support (que n’importe quelle offre premium et plus chère).

Lire aussi | Test du Chromebook Flip C214 d’Asus : une fenêtre d’opportunité pour les étudiants

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.