Asus Vivobook 13 Slate OLED, le premier ordinateur portable 2-en-1 avec écran OLED | La technologie

Petit à petit, la technologie OLED atteint les tablettes et les ordinateurs portables. Le nouvel Asus Vivobook est idéal pour profiter des séries et des films, mais aussi pour créer du contenu artistique avec son stylet intégré.

Posséder À ses vous avez déjà des ordinateurs portables Zenbook, et même Vivobook, avec Écran OLED. Mais ils sont portables, c’est-à-dire que le clavier est collé à l’écran et qu’il contient le matériel.

Asus Vivobook 13 Slate OLED est le premier 2 en 1 avec Windows qui dispose d’un écran OLED. Vous pouvez le détacher du clavier et l’utiliser comme une tablette, car le matériel est sur l’écran lui-même.

C’est spectaculaire Écran OLED Full HD de 13,3 pouces validé par PANTONE a une luminosité maximale de 550 nits, une gamme de couleurs 100 % DCI-P3 et Compatibilité Dolby Vision.

Il a une certification ÉcranHDR True Black 500 et un rapport d’écran 16: 9, le même que les téléviseurs à écran large. a enfin 4 enceintes compatibles Dolby Atmos, et WiFi 6 pour diffuser à vitesse maximale.

Il est idéal pour regarder des séries et des films de Netflix, Disney +, HBO Max, etc., avec une excellente qualité d’image et Dolby Vision.

Avec son écran tactile amovible et Stylet ASUS Pen 2.0, détecte 4096 niveaux de pression, avec 4 embouts interchangeables et des fonctions Bluetooth. Il est chargé avec un chargeur USB Type-C.

Asus Vivobook 13 Ardoise OLED est aussi un 2-en-1 idéal pour dessiner, être créatif, prendre des notes à la main, et d’autres tâches qui peuvent être effectuées avec un stylet.

Comme il est d’usage pour les cahiers sortis au cours des deux dernières années, il Il a été optimisé pour les appels vidéo.

Il t’aUne caméra frontale de 5 MP et une caméra arrière de 13 MP pour prendre des photos et passer des appels vidéo. Avec suppression du bruit AI pour communiquer avec une clarté totale.

Si vous souhaitez l’utiliser comme ordinateur portable, il est livré avec un étui avec une charnière à 170° et un support pour l’utiliser en position bureau, et pour ranger le stylet.

Lorsqu’il est utilisé pour le travail, il a un processeur quadricœur Intel Pentium Silver N6000 jusqu’à 3,3 GHz, avec 4 ou 8 Go de RAM PDDR4x.

Le stockage interne du Asus Vivobook 13 Ardoise OLED au format Flash atteint 128 Go, mais un SSD supplémentaire de 128 ou 256 Go peut être ajouté.

Il intègre également WiFi 6, Bluetooth 5.2, deux connecteurs USB Type-C, une prise casque et un lecteur de carte microSD.

Il mesure 90,9 x 190 x 7,9 mm et pèse 785 grammes.

Il a une batterie de 50 Wh et charge rapide via USB-C. L’adaptateur inclus charge la batterie à 60 % en seulement 39 minutes.

Les Ordinateur portable 2 en 1 Asus Vivobook 13 Slate OLED sera bientôt disponible au prix de 649 euros.