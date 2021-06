Asus ZenBook Duo : beaucoup de puissance dans cette merveille à double écran

Le panneau de configuration est personnalisable et fonctionne avec Adobe Photoshop, Lightroom Classic, Premiere Pro et After Effects.

Nous sommes en période de pandémie et les professionnels ainsi que les étudiants passent de longues heures sur leurs ordinateurs portables et de bureau – des fenêtres sur le monde extérieur – pour accomplir des tâches liées au travail et apprendre de l’environnement sûr de leur foyer. Le fait est que ce nouveau phénomène d’apprentissage et de travail à distance fait des ravages sur nos ordinateurs, avec des pannes périodiques du système, une batterie qui se décharge rapidement ou des attaques de virus et de logiciels malveillants. Ainsi, si vous êtes à la recherche d’un PC intelligent et efficace pour améliorer votre productivité, le nouvel Asus Zenbook Duo (UX482) peut être une bonne option. Il se vante d’une construction de haute qualité et d’un design de premier ordre et peut facilement rivaliser avec certains des fabricants d’ordinateurs portables établis en termes de performances.

Récemment, nous avons mis la main sur le nouveau ZenBook Pro 14 pouces, un ordinateur portable à double écran doté de beaucoup de puissance. Nous utilisons cet ordinateur portable depuis plus d’un mois maintenant et il possède tous les éléments essentiels pour être un compagnon de travail ou d’apprentissage élégant. C’est une machine idéale pour une expérience PC fluide et polyvalente.

Fondamentalement, il existe deux modèles disponibles : Asus ZenBook Duo UX482EA (notre unité d’essai) et ZenBook Duo UX482EG. Les responsables de la société informent que le ZenBook Duo est une évolution du design industriel élégant du ZenBook de ses prédécesseurs. Pour un utilisateur ordinaire, cela signifie que cette création Asus est apte à entreprendre des tâches bureautiques lourdes, à monter un projet d’étudiant, même pour jouer à un jeu, monter une vidéo ou regarder un film.

Le nouveau ZenBook Duo mesure moins de 17 mm et ne pèse que 1,6 kg. La durée de vie de la batterie a également été augmentée à 17 heures pour une productivité toute la journée. Allumé et connecté au réseau domestique, le ZenBook Duo 14 offre une expérience de visionnage immersive avec un écran NanoEdge sans cadre à quatre côtés, super lumineux et doté de cadres ultrafins pour un rapport écran/corps élevé de 93 %. L’ordinateur portable est également doté du nouveau ScreenPad Plus inclinable, un écran tactile secondaire qui s’incline automatiquement jusqu’à un angle de sept degrés, réduisant les reflets et les reflets pour une meilleure lisibilité. Vous pouvez profiter de visuels transparents sur les deux écrans, avec un multitâche facile grâce aux applications optimisées ScreenPad Plus.

En termes de performances, le nouveau ZenBook Duo exploite la puissance des derniers processeurs Intel Core de 11e génération combinée à une grande quantité de RAM rapide, ainsi qu’une option graphique Intel Iris Xe et discrète Nvidia. Il existe également un SSD PCIe ultrarapide pour garantir des temps de démarrage rapides et des chargements d’applications rapides. La dernière puce Wi-Fi 6 (802.11ax) embarquée permet également des performances de réseau sans fil rapides et efficaces.

Le ZenBook Duo est conçu avec le nouveau système Active Aerodynamic System Plus, qui utilise le mécanisme de charnière ErgoLift et le ScreenPad Plus inclinable pour augmenter le flux d’air de refroidissement global jusqu’à 49 %. Cela permet à son tour un maintien optimal de la température interne pour des performances maximales. À l’intérieur, il y a une puissante configuration à double ventilateur avec un caloduc à gros diamètre pour une dissipation efficace de la chaleur. L’écran secondaire ou l’Asus ScreenPad Plus est alimenté par le logiciel ScreenXpert 2. Vous pouvez augmenter votre productivité avec les applications intégrées et améliorer les flux de travail créatifs avec l’application Panneau de configuration. Le panneau de configuration est personnalisable et fonctionne avec Adobe Photoshop, Lightroom Classic, Premiere Pro et After Effects.

Points clés à retenir : l’élégant ZenBook Duo est un ordinateur portable élégant, compact et puissant lorsqu’il s’agit de travailler ou d’apprendre. Une bonne combinaison de vitesse, d’efficacité et de puissance et donc une forte recommandation.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : 324 x 222 x 16,9 mm

Affichage : Full HD rétroéclairé par LED de 14 pouces, rapport écran/corps de 93 %

Processeur : processeurs Intel Core de 11e génération

Système d’exploitation : Windows 10 Famille

Mémoire et stockage : jusqu’à 32 Go 4266 MHz LPDDR4X embarqué

Ports et connectivité : 2 x Thunderbolt 4 USB-C avec gamme complète (5~20V) de charge 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x HDMI 1.4 pleine taille, 1 x prise audio 3,5 mm, 1 x lecteur MicroSD

Batterie : batterie lithium-polymère 70 Wh (jusqu’à 17 heures d’autonomie)

Prix ​​public estimé : Rs 129 990 (UX482EA), Rs 134 990 (UX482EG)

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.