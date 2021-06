ASUS ZenFone 8 débarque aux États-Unis avec un petit écran et un prix alléchant

ISCHIA, Italie — Après la pandémie de COVID-19, un salon de villégiature peut aider à attirer l’attention sur la production Made in Italy, stimuler le tourisme et signaler une relance, a déclaré Maria Giulia Prezioso Maramotti Germanetti, directrice de la vente au détail omnicanal du Max Mara Fashion Group et ambassadrice mondiale de la marque […] More