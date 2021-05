Asus ZenFone 8 et ZenFone 8 Flip, tout comme les nouveaux terminaux Asus | La technologie

Les rumeurs sont terminées, Asus vient de présenter les nouveaux terminaux qui font partie de sa famille ZenFone 8. Nous vous en disons tous les détails et fonctionnalités.

Asus est connu pour la fabrication de composants informatiques et d’accessoires de jeu, mais il possède également une matrice dédiée au secteur mobile et, en elle, il y a deux familles: ROG Phone et ZenFone. Le premier est destiné aux utilisateurs de jeux et le second aux utilisateurs plus conventionnels.

C’est la famille ZenFone qui nous intéresse aujourd’hui, car a maintenant deux nouveaux membres: ZenFone 8 et ZenFone 8 Flip. Nous avons déjà vu la décision de lancer deux modèles dans la dernière génération, mais cette fois la caméra tournante est uniquement dans celle avec le tag «Flip».

Ce mouvement permet qu’il y ait une certaine différenciation dans les modèles et que l’un n’est pas la version avancée de l’autre, mais, en même temps, cela implique aussi que maintenant on a un élément plus frappant et différentiel. Ça oui, les deux ont des spécifications de hauteur et une section multimédia qui, sur le papier, ressemble à une catégorie.

L’intérieur des deux appareils est pratiquement le même puisqu’ils utilisent tous les deux le Qualcomm Snapdragon 888 5G comme centre nerveux et Adreno 660 pour le traitement graphique. La capacité de la RAM varie car le ZenFone 8 a des configurations de 6 Go, 8 Go et 16 Go tandis que le ZenFone 8 Flip n’a qu’une configuration de 8 Go.

Le stockage est UFS 3.1 pour les options de 128 Go et 256 Go qui sont communes aux deuxAlors que l’option 64 Go n’est disponible que sur le ZenFone 8 et que la technologie passe à UFS 2.1. La batterie varie également, le ZenFone 8 reste à 4000 mAh et celui du ZeFone 8 Flip passe à 5000 mAh. Ce qui reste le même, c’est la technologie de charge Quick Charge 4.0.

L’Asus ZenFone 8 a une taille plus contenue Et, en partie, c’est grâce à la taille de son écran. La diagonale de 5,9 pouces Ils font que la hauteur du smartphone ne dépasse pas 15 centimètres et qu’il a une largeur de 6,8 centimètres. Bien sûr, la taille du panneau n’est pas la seule chose intéressante, car il s’agit d’un écran AMOLED signé par Samsung et avec 120 Hz comme taux de rafraîchissement.

La résolution est conservatrice, elle reste à FullHD + ou 2400 x 1080 pixels, le rapport est allongé et, spécifiquement, 20: 9, donc lors du calcul de la densité de pixels, il atteint 445 pixels par pouce. L’utilisation de la façade selon Asus est de 90,02%. Lors de la visualisation du contenu, la certification HDR10 + aidera l’image à avoir une plus grande plage dynamique.

Sur l’Asus ZenFone 8 Flip, de légères modifications ont été apportées à l’écran. Cela arrive pour monter un panneau Samsung AMOLED NanoEdge, qui n’a pas d’encoches. En outre, cet écran a un taux de rafraîchissement de 90 Hz et atteint 6,67 pouces avec le même ratio, 20: 9, et une utilisation frontale de 92% selon Asus.

Les caméras changent également alors Dans le ZenFone 8, nous trouvons une caméra frontale de 12 mégapixels intégrée à l’avant et deux caméras arrière: le principal a un capteur Sony de 64 mégapixels avec ouverture F1.8 et stabilisation optique, le secondaire est également un capteur Sony de 12 mégapixels, l’ouverture est F2.2 et la fonctionnalité est grand angle, bien qu’il puisse également être utilisé comme un objectif macro.

Dans le ZenFone 8 Flip, les caméras arrière sont également les caméras avant grâce au système de rotation, la disposition est la suivante: le principal a un capteur Sony de 64 mégapixels avec une ouverture F1.8 et une stabilisation optique, le secondaire est également un capteur Sony de 12 mégapixels, l’ouverture est F2.2 et la fonctionnalité est grand angle, bien qu’il peut également être utilisé comme objectif macro et le troisième est un zoom de 8 mégapixels avec trois grossissements optiques.

L’Asus ZenFone 8 et le ZenFone 8 Flip ont des prix qui dépendent de la configuration choisie.

Le ZenFone 8 avec 6 Go et 128 Go est au prix de 599 euros. Le ZenFone 8 avec 8 Go et 256 Go est au prix de 739 euros. Le ZenFone 8 avec 16 Go et 256 Go est au prix de 809 euros. Le ZenFone 8 Flip avec 8 Go et 256 Go est au prix de 899 euros.