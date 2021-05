Asus Zenfone 8 Flip rend la fuite, montre flippy cam

Crédit: Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Les rendus des prochains Asus Zenfone 8 et Asus Zenfone 8 Flip viennent de fuir.Les rendus montrent que le modèle Flip conserve l’emblématique cam flippy, alors que le modèle vanille ne le fait pas.

La semaine prochaine, Asus lancera le dernier né de sa gamme de produits phares Zenfone. Cependant, grâce à Ishan Agarwal (et 91 Mobiles), nous avons maintenant quelques rendus et spécifications pour les téléphones non annoncés un peu en avance sur le calendrier.

Jusqu’à présent, nous avons des informations sur deux des nouveaux modèles Zenfone: le Zenfone 8 vanille ainsi que l’Asus Zenfone 8 Flip. Le premier était (évidemment) attendu, mais le surnom de ce dernier est une toute nouvelle connaissance.

Comme vous l’avez peut-être deviné, la marque «Flip» fait référence à la caméra arrière flippy emblématique vue sur les appareils Zenfone précédents. Le mécanisme fait basculer le module de caméra arrière vers l’avant du téléphone, éliminant ainsi le besoin d’une caméra selfie. Il semble que le Zenfone 8 Flip conservera cet élément de design, tandis que le modèle vanille atterrira avec un design plus conventionnel.

Consultez les rendus ci-dessous et continuez pour voir quelques spécifications qui ont fui.

Asus Zenfone 8 et Zenfone 8 Flip

En commençant par les rendus Asus Zenfone 8 (en haut), vous pouvez clairement voir un système de caméra à double objectif à l’arrière et une découpe d’affichage alignée à gauche pour la caméra selfie à l’avant. L’écran est de taille plus petite à 5,92 pouces, prétendument avec une résolution FHD +. Le système de caméra arrière pourrait avoir un capteur principal 64MP associé à un objectif macro 12MP.

À l’intérieur, Agarwal réaffirme que le processeur Snapdragon 888 est proposé, ce qu’Asus a déjà confirmé. Agarwal dit qu’il pourrait avoir une variante de 8 Go / 128 Go en ce qui concerne respectivement la RAM et le stockage interne. Cependant, il est probable qu’Asus propose différentes configurations de stockage à différents prix.

Le Zenfone 8 pourrait également avoir une batterie de 4000 mAh avec une charge rapide de 30 W. La charge sans fil n’est toujours pas confirmée, mais peu probable. Notez que le téléphone dispose également d’une prise casque 3,5 mm, ce qui est toujours agréable à voir.

Avec l’Asus Zenfone 8 Flip, nous avons clairement un appareil plus gros et plus premium. Il pourrait avoir un écran FHD + de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Étant donné que la cam flippy est intégrée, cet affichage est complètement ininterrompu, sans encoche ni découpe. Les lunettes ont également l’air assez petites.

La plus grande taille du téléphone accepterait une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 30 W. Il aurait également le Snapdragon 888, comme l’a confirmé Asus. La triple caméra à l’arrière est apparemment une principale 64MP, un téléobjectif 8MP et une macro 12MP – un choix intéressant, si c’est vrai. L’absence de tireur grand angle pourrait être un facteur décisif pour certains acheteurs.

L’Asus Zenfone 8 Flip et son homologue vanille seront lancés le 12 mai. Restez à l’écoute pour plus d’informations!