ASUS ZenFone 8 taquiné avec une taille “ compacte ” et un lancement à la mi-mai

Après les performances respectables de l’appareil photo du système de caméra polyvalent ASUS ZenFone 7 Pro, la société se prépare enfin à lancer le successeur. ASUS a maintenant une page d’accueil sur son site Web pour un prochain événement de lancement du ZenFone 8, qui aura lieu le 12 mai (ou le 13 mai, selon l’endroit où vous vous trouvez dans le monde).

Le compte à rebours taquine un appareil qui est “Big sur les performances. De taille compacte.” Cela serait conforme aux rumeurs selon lesquelles ASUS prévoit de ramener le téléphone Android “compact” qui était autrefois populaire avec des appareils comme le Sony Xperia Z1 Compact. Cela viendrait aux côtés de deux autres modèles ZenFone 8, un modèle Flip selon la rumeur et ce qui pourrait être un modèle Pro.

Bien qu’aucune caractéristique ou spécification ne soit référencée, les fuites précédentes indiquent que les trois appareils ZenFone 8 arborent le chipset Qualcomm Snapdragon 888, ce qui vérifie les grandes allégations de performances. Compte tenu des rumeurs d’un modèle “Flip” séparé, il est possible que les trois appareils ne disposent pas de la configuration de caméra signature du ZenFone 7 Pro, qui a doublé comme la meilleure caméra frontale pour les selfies.

À 5,92 pouces, le prétendu ZenFone 8 Mini ne sera pas aussi compact que l’iPhone 12 Mini, bien que compte tenu de l’avenir douteux de l’appareil compact d’Apple, cela pourrait être une bonne chose. Il comportera un écran 120 Hz, qui est devenu la norme pour 2021 et sera livré avec une configuration à double caméra. Bien sûr, nous serons à l’affût de ces appareils lors de leur lancement pour voir si ASUS a toujours ce qu’il faut pour prendre en charge les performances de l’appareil photo des meilleurs téléphones Android cette année.

La série ASUS ZenFone 8 sera lancée le 12 mai à 13 h HE.

