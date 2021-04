Asus Zenfone 8: tout ce que nous savons jusqu’à présent

Crédit: Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

L’année dernière, les Asus Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro nous ont vraiment impressionnés. Cette année, nous avons déjà été impressionnés par la famille Asus ROG Phone 5. Maintenant, nous nous préparons pour les prochaines versions de la société au sein de la série Asus Zenfone 8!

Il est probable que deux téléphones soient lancés dans la famille Zenfone 8: un modèle vanille et une variante Pro. Cependant, il existe des rumeurs contradictoires sur ces téléphones et les propres taquineries d’Asus semblent être entièrement liées au modèle vanille. Dans cet esprit, nous avons pensé mettre en place ce centre de rumeurs pour vous donner toutes les informations dans un format facile à digérer!

Assurez-vous de garder cette page dans vos favoris car nous la mettrons à jour avec de nouvelles rumeurs et annonces officielles au fur et à mesure qu’elles se produisent.

Nom, modèles et date de sortie

Asus a déjà confirmé que la prochaine itération de sa série de téléphones phare sera l’Asus Zenfone 8. Cela a du sens car Asus a assez bien respecté son schéma de dénomination numéroté depuis le lancement du Zenfone 2 en 2015 (qui est venu après le original Zenfone 6 – c’était très déroutant avant cela).

Ce qui n’est pas si clair, c’est combien de modèles il y aura dans la série. L’année dernière, il y avait un modèle régulier et une variante améliorée. Plus tôt cette année, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles Asus pourrait lancer une variante «mini» dans la famille 2021, qui aurait suggéré trois modèles: une version régulière, une version pro et une version mini.

Voir également: Test de l’Asus ROG Phone 5: le roi de la colline

Cependant, il semble qu’il y aurait à nouveau deux modèles dans la famille Asus Zenfone 8. Asus a envoyé des teasers liés exclusivement au Zenfone 8, sans mention d’un modèle Pro. Les teasers officiels se sont fortement concentrés sur la compacité de la variante régulière, ce qui suggère qu’il s’agit du «mini» modèle dont nous avons entendu des rumeurs auparavant. En tant que tel, nous pensons que le Zenfone 8 sera plus petit (mais toujours puissant) et que le modèle professionnel sera plus grand et meilleur.

Quoi qu’il en soit, nous découvrirons le 12 mai les détails exacts, puisque Asus a confirmé cette date pour l’événement de lancement de la série.

Conception Asus Zenfone 8

Au cours des deux dernières années, l’aspect le plus emblématique de la série Zenfone a été la «cam flippy» – le mécanisme qui permet au module de caméra arrière de se retourner pour être utilisé comme caméra selfie en cas de besoin. Ce format permettait aux écrans des séries plus récentes Zenfone 6 et Zenfone 7 d’être tout écran, sans encoches, découpes ou lunettes.

Cependant, il ne semble pas que la cam flippy parvienne à la vanille Asus Zenfone 8. Une image teaser partagée par Asus sur Twitter (reflétée ci-dessus) confirme que le téléphone aura une découpe d’affichage alignée à gauche pour la caméra selfie. Avec une caméra selfie intégrée, il n’y aurait pas besoin de la caméra flippy.

Il ne semble pas que le modèle vanille ait l’emblématique “ cam flippy ” des deux derniers modèles.

Maintenant, cela ne signifie pas que l’hypothétique Zenfone 8 Pro ne garderait pas la caméra flippy. Cependant, Asus n’a donné aucune information sur le modèle Pro, nous n’avons donc aucune information concrète à partager à ce sujet – si elle existe même.

Ailleurs, une lettre d’invitation physique envoyée à certains membres des médias comprenait une découpe qui semble montrer les dimensions de l’Asus Zenfone 8. Le téléphone semble avoir une hauteur de 148 mm et une largeur de 69 mm. Cela ferait du téléphone à peu près la taille de l’iPhone 12 vanille, pas de l’iPhone 12 Mini. Pourtant, l’iPhone 12 est assez petit par rapport à la plupart des téléphones Android. Le Samsung Galaxy S21, par exemple, mesure 151 x 71 mm, le Zenfone 8 devrait donc être légèrement plus petit.

Enfin, Asus a confirmé qu’il y aurait une prise casque incluse avec le Zenfone 8. Oui, vraiment!

Spécifications Asus Zenfone 8

Crédit: Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

L’un des premiers teasers qu’Asus a poussés concernant la série Zenfone 8 suggère fortement que nous verrons le Qualcomm Snapdragon 888 sous le capot. Bien que cela ne soit pas clair et ne le dise pas, la question “Combien de huit pouvez-vous contenir dans votre téléphone?” n’est pas exactement subtile.

Si le modèle vanille a le SD888, il est presque assuré que le modèle Pro l’aurait également, en supposant qu’il existe. Avec ce chipset intégré, la série Asus Zenfone 8 devrait être incroyablement rapide, incroyablement puissante et prendre en charge les connexions 5G.

Voir également: Affrontement SoC 2021: Snapdragon 888 contre Exynos 2100 contre Kirin 9000 contre Apple A14

Ailleurs, une rumeur antérieure suggère que le téléphone pourrait avoir un taux de rafraîchissement d’affichage de 120 Hz. C’est devenu une nécessité phare au cours de l’année écoulée, ce n’est donc pas trop surprenant. La source de cette rumeur suggère également que nous pourrions voir des résolutions Full HD + sur les deux téléphones, une configuration à double caméra à l’arrière du modèle vanilla et une configuration à quatre caméras à l’arrière du modèle Pro.

En dehors de ces éléments, cependant, d’autres rumeurs de spécifications fiables sont minces pour le moment.

Prix ​​et disponibilité

Lorsque l’Asus Zenfone 6 a été lancé, le prix était prévu pour être déplacé. À 499 $, le modèle de base était dans la même gamme qu’un produit phare OnePlus de l’époque. L’année suivante, cependant, le prix de la série Zenfone 7 a considérablement augmenté. Consultez les prix ci-dessous:

Asus ZenFone 6: 499 $ / 550 €ZenFone 7: 699 € (~ 847 $)ZenFone 7 Pro: 799 € (~ 968 $)

Espérons qu’Asus ne tente pas d’augmenter encore plus les prix de la famille Zenfone 8 2021. Ce sont des moments difficiles pour la plupart des gens, donc un smartphone ultra-cher ne serait pas exactement la meilleure solution. En outre, s’il existe un modèle Zenfone 8 Pro, Asus peut se sentir libre de lui donner un prix élevé tout en gardant le modèle vanille plus abordable.

Nous découvrirons les détails exacts des prix le 12 mai, lors du lancement officiel des téléphones.

En ce qui concerne la disponibilité, Asus n’a jamais été aussi doué pour rendre ses téléphones facilement accessibles depuis toutes les régions du monde. Cela étant dit, ses teasers proviennent jusqu’à présent de son compte Twitter mondial / américain, ce qui suggère que nous verrons au moins une certaine disponibilité des téléphones dans ce pays. Cependant, il y a fort à parier que les téléphones ne seraient disponibles en ligne que pour la plupart des gens, et s’en procurer un ne sera pas facile.

C’est tout ce que nous savons jusqu’à présent sur l’Asus Zenfone 8! Assurez-vous de mettre cette page dans vos favoris car nous la mettrons à jour avec plus d’informations à l’approche du lancement.