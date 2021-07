ASXC Stock est un pari sur la volonté de réduire les coûts de chirurgie robotique

Mettre tout simplement, Assensus Chirurgical (NYSEAMÉRICAIN :ASXC) est impliqué dans l’industrie de la chirurgie robotique. Le produit phare de la société est son système Senhance, utilisé dans les interventions chirurgicales. Mais l’histoire de l’action ASXC est un peu plus complexe que cela.

Source : shutterstock.com/MAD.vertise

Fondamentalement, le système Senhance se concentre autant sur la réduction des coûts que sur le futurisme. De plus, l’action ASXC est l’un des noms de la récente récolte d’actions meme de 2021. Un penny stock en début d’année, Reddit a poussé l’ASXC à une augmentation de plus de 900% au cours des premiers mois de 2021.

Maintenant, les actions d’Asensus Surgical se négocient dans la fourchette de 2,85 $. C’est moins de la moitié de leur pic de février, mais toujours en hausse de 352% depuis le début de l’année (YTD). Alors, est-il temps d’envisager un investissement ? Il s’agit d’une action notée Portfolio Grader « B », elle a donc certainement un potentiel de croissance. Cependant, la clé pour comprendre l’histoire d’Asensus est d’examiner la proposition de valeur unique de son produit.

Stock ASXC : les coûts et les avantages de la chirurgie robotique

Tout d’abord, nous devrions commencer notre exanimation du stock ASXC en comparant la chirurgie laprascopique traditionnelle à la chirurgie robotique.

La chirurgie laparoscopique est un type de chirurgie spécialisé qui utilise de minuscules incisions, une caméra et des instruments chirurgicaux. Les chirurgiens sont en mesure de terminer l’opération avec une coupe minimale. Cela signifie que les patients peuvent avoir des cicatrices plus petites et ont tendance à récupérer plus rapidement. Aujourd’hui, dans le monde, plus de 13 millions de procédures laparoscopiques sont effectuées chaque année.

Cependant, la nature de la chirurgie laparoscopique en a fait un candidat idéal pour la transformation via la robotique. Les chirurgiens aiment la chirurgie robotique pour sa précision accrue et sa facilité à atteindre les organes difficiles d’accès. Alors, le problème avec la chirurgie robotique en ce moment ? C’est cher. En 2017, le Dr In Gab Jeong du Collège de médecine de l’Université d’Ulsan en Corée du Sud a déclaré à . :

« L’augmentation rapide de la chirurgie robotisée coûteuse en lieu et place de la chirurgie laparoscopique sans avantage certain pour le patient est un problème qui peut s’appliquer non seulement au domaine urologique mais aussi à l’ensemble du domaine chirurgical […] Cela peut entraîner une augmentation considérable du coût des soins médicaux, ce qui peut constituer un fardeau important pour le système de santé. »

À cette époque, une chirurgie robotique moyenne coûtait 2 678 $ de plus que son équivalent laparoscopique traditionnel. Mais c’est là qu’intervient le système Senhance. Asensus Surgical peut gagner dans les salles d’opération car son produit est conçu pour effectuer une chirurgie robotique tout en minimisant les coûts.

Comment gère-t-il cela ? Asensus a conçu le produit pour utiliser des instruments chirurgicaux standard et réutilisables. Il présente également une architecture de plate-forme ouverte. Cette combinaison réduit les coûts d’utilisation tout en facilitant l’intégration des hôpitaux à leur technologie existante. En conséquence, la société affirme que son produit rend le temps et le coût de la chirurgie robotique équivalents à la chirurgie laparoscopique manuelle.

S’élever au-dessus de la stigmatisation du stock de mèmes

Ça sonne bien, n’est-ce pas ? Eh bien, il y a maintenant aussi une complication avec le stock ASXC: son statut de stock meme.

Le contributeur d’InvestorPlace, Robert Lakin, donne un bon aperçu des montagnes russes de l’ASXC en 2021. De plus, même en plus de cette volatilité, le simple fait d’être classé comme action mème rend les investisseurs méfiants en premier lieu.

Cela dit, un grand mouvement qui a contribué à ajouter un sentiment de légitimité à l’action ASXC – luttant contre les implications de l’étiquette “meme-stock” – a été l’ajout récent de ce nom au Indice Russell 2000. Le PDG d’Asensus Surgical, Anthony Fernando, a résumé l’importance du développement :

«Cette étape est un témoignage de notre travail acharné pour créer de la valeur pour nos actionnaires grâce à notre stratégie et apporter la technologie transformatrice du système Senhance aux chirurgiens, aux hôpitaux et aux patients du monde entier.»

Résultat final sur l’action ASXC

Tout compte fait, Asensus Surgical est un pari sur l’avenir de la chirurgie robotique – en particulier, la capacité de son système Senhance à stimuler l’adoption grâce à des coûts réduits. De plus, dans ses résultats du premier trimestre, la société a montré qu’elle faisait des progrès, avec deux autres hôpitaux signant des accords pour installer le produit. De plus, un troisième hôpital a décidé d’acheter son système Senhance précédemment loué. Et la cerise sur le gâteau ? Au premier trimestre, les revenus ont plus que triplé d’une année sur l’autre (YOY).

Donc, si vous êtes d’accord avec la volatilité continue des actions meme, il est plus que clair que l’action ASXC a un potentiel de croissance à long terme.

Sur les Penny Stocks et les Low-Volume Stocks : À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui peut être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

Louis Navellier, qui a été qualifié de « l’un des gestionnaires de fonds les plus importants de notre temps », a brisé le silence dans cette vidéo choquante « dire tout »… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque Américain doit faire aujourd’hui.