Démêler le Derek et les dominos en concert album et ses incarnations ultérieures c’est un peu comme faire un puzzle. Les différentes versions, issues de différents spectacles, rendent le démêlage extrêmement compliqué. Ajoutez à cela le fait que personne dans le public n’avait encore entendu Layla et autres chansons d’amour assorties, car il n’avait pas été publié au moment des spectacles de Fillmore, et l’histoire devient encore plus emmêlée.

Les Derek et les dominos les enregistrements live proviennent du Fillmore East à New York les 23 et 24 octobre 1970, et capturent le groupe dans toute sa gloire, parfois effrénée et à d’autres moments, cette soul soul du sud que MM. Radle, Whitlock et Gordon ont apporté à Le groupe.

Derek And The Dominos In Concert est sorti à l’origine en 1973, près de deux ans et demi après que l’album studio du groupe comportait à l’origine neuf chansons et durait une heure et demie. Il est entré dans le palmarès des albums Billboard le 27 janvier 1973, où il a atteint le n ° 20, mais n’a pu gérer qu’un n ° 36 décevant au Royaume-Uni, au cours de sa semaine d’enquête le 24 mars.

Le concert a été réédité sous le nom de Live At The Fillmore le 22 février 1994 avec un ordre de diffusion significativement différent et avec l’ajout de quatre pistes supplémentaires. En réalité, six des neuf morceaux publiés sous le nom d’In Concert, et trois de ses cinq performances inédites, sont des enregistrements différents de chansons qui figuraient sur In Concert. En 2011, lors de l’édition super deluxe du 40e anniversaire de Layla and Other Assorted Love Songs, l’ordre de passage était de retour à l’édition originale In Concert plus les quatre pistes supplémentaires, tout en utilisant différentes versions de « Why Does Love Got to Be So Sad ? », « Let it Rain » et « Tell The Truth » de Live At The Fillmore.

Pour une raison quelconque, l’ordre de passage de ces concerts a été substantiellement modifié. Il y avait deux représentations à chaque date et pour le spectacle tardif du 23 octobre, le concert s’est déroulé comme suit : « Got to Get Better in a Little While », « Key to the Highway », « Tell the Truth », « Why Does Love Got être si triste ? », « Pouvoir du blues », « Avez-vous déjà aimé une femme », « Une bouteille de vin rouge », « Présence du Seigneur », « Petite aile » et « Let It Rain », » avec « » Crossroads » en guise de rappel.

Pour le deuxième spectacle de la nuit suivante, le set était : « Je dois m’améliorer dans un petit moment », « Dis la vérité », « Personne ne te connaît quand tu es déprimé », « Pourquoi l’amour doit-il être si triste ? », « Présence du Seigneur », « Pouvoir du blues », « Avez-vous déjà aimé une femme », « Clé de l’autoroute », « Bouteille de vin rouge », « Roll It Over » et « Let It Rain ». Pour le rappel, il n’y avait pas de « Crossroads » mais plutôt « Little Wing ».

Sur les 13 titres de cette réédition du 40e anniversaire de Layla, trois titres ont été enregistrés le premier soir : « Got to Get Better in a Little While », « Little Wing » et « Crossroads ». Il n’y a pas de « Layla » sur l’album car Duane Allman n’était pas là pour ajouter sa guitare slide signature.

Les chansons qui ne figuraient pas sur l’album studio du groupe mais jouées en concert comprenaient « Got To Get Better In A Little While », de leur deuxième album inédit, qui montre parfaitement à quel point ils étaient serrés sur scène. « Let it Rain », « Bottle of Red Wine » et « Blues Power » proviennent tous de l’album solo éponyme d’Eric. Eric Clapton, Delaney et Bonnie Bramlett ont écrit les deux premières chansons, tandis que l’autre est de Clapton et Leon Russell. « Presence of the Lord » était extrait de l’album Blind Faith. Et puis il y a « Crossroads », une approche très différente, plus décontractée que la version plus frénétique de Crème, mais pleine d’énergie latente. Lequel préfères-tu?

Derek And The Dominos Live At The Fillmore peut être acheté ici.