At The Gates sort le clip de « Cosmic Pessimism »

Pionniers suédois du death metal mélodique AUX PORTES ont sorti un clip pour la chanson « Pessimisme cosmique » de leur dernier album studio, « Le cauchemar de l’être ». Le clop, réalisé par Costin Chioreanu de Crépuscule 13 Médias, peut être vu ci-dessous.

« « Pessimisme cosmique » est l’une des pistes centrales du nouveau record », déclare AUX PORTES chanteur Tomas Lindberg. « Non seulement tirer le titre du Eugène Thacker livre du même nom, les paroles sont en fait écrites par Eugène lui-même. C’est quelque chose dont je suis très fier, la collaboration avec l’une des figures centrales du pessimisme moderne et l’idée de sa corrélation avec l’horreur cosmique. C’est une chanson d’une rigueur étouffante et répétitive, et elle affiche brillamment l’ambiance des paroles, à mon avis.

« AUX PORTES avons toujours été fans de tout ce qui est éclectique et extrême, et nous sommes enfin à un moment de notre carrière où nous nous sentons à l’aise de soulever certaines de ces influences plus avant-gardistes au sein du AUX PORTES son de marque. Les influences néoclassiques minimalistes se heurtent ici aux sons Deutsche rock/’Kraut’ et no wave que nous aimons tant. La vidéo est encore une fois tournée par Costin, notre collaborateur de longue date, et, encore une fois, il a réussi à ajouter de la profondeur et de la texture à la musique et aux paroles. »

Alors que les pièces principales pour « Le cauchemar de l’être » ont été enregistrés dans plusieurs studios suédois différents — batterie à Studio Gröndal avec Jens Bogren, guitares et basse avec Andy La Rocque à Studio de train sonique et chant à Sons de bien-être avec Per Stålberg — le LP a été mixé et masterisé à Fascination Street Studios (AMON AMARTH, OPETH, KRÉATEUR) par Jens Bogren, qui a déjà travaillé avec AUX PORTES sur le « En guerre avec la réalité » album de retour en 2014. Le concept visuel de l’album a été développé par l’artiste Eva Nahon.

2018 « Pour boire de la nuit elle-même » Etait le premier AUX PORTES album écrit et enregistré sans guitariste principal/auteur-compositeur principal Anders Björler, parti en 2017. Il a depuis été remplacé par Jonas Stålhammar.

AUX PORTES est:

Adrien Erlandsson – Tambours



Jonas Björler – Basse



Tomas Lindberg – Voix



Jonas Stålhammar – Guitare



Martin Larsson – Guitare

photo par Ester Segarra



