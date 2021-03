Atal Innovation Mission et AWS s’associent pour la compétence cloud des étudiants et des startups ed-tech en Inde

Atal Innovation Mission, l’initiative du gouvernement indien visant à promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat, a annoncé aujourd’hui sa collaboration avec Amazon Web Services (AWS) pour son programme AWS Educate afin de fournir des ressources aux étudiants et aux enseignants afin d’accélérer l’apprentissage lié au cloud dans le pays. .

Le programme présentera les principes fondamentaux de l’informatique en nuage tels que le stockage en nuage, la puissance de calcul virtuelle, l’hébergement Web, l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique (ML) et la réalité virtuelle (VR), aux étudiants d’environ 7000 Atal Tinkering Labs qui sont opérationnel dans toutes les écoles en Inde.

AWS formera également le corps professoral et le personnel des Atal Tinkering Labs pour s’assurer que les étudiants peuvent créer des solutions sur le cloud.

Pour promouvoir l’écosystème des startups, Atal Innovation Mission tirera parti du programme EdStart d’AWS, un accélérateur de startup virtuel qui permet aux startups edtech de développer des solutions d’enseignement et d’apprentissage sur AWS. Il existe déjà 80 centres d’incubation Atal et centres d’innovation communautaires Atal et les fondateurs de startups edtech pourront postuler au programme AWS EdStart.

«La formation et les outils établiront une base solide dans le cloud computing pour les étudiants des Atal Tinkering Labs à travers l’Inde, tandis que le soutien d’AWS EdStart pour les startups des Atal Incubation Centers et Atal Community Innovation Centers accélérera leur production et leur commercialisation potentielle», Directeur de mission à Atal Innovation Mission, R. Ramanan a évoqué leur collaboration avec AWS.