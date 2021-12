Atal Innovation Mission publie un recueil d’innovations dans l’agriculture et la technologie

Selon un communiqué officiel, les deux livres sont une célébration des réussites de jeunes innovateurs indiens.

La mission d’innovation Atal de Niti Aayog a publié mercredi un recueil d’innovations axées sur l’agriculture présentant 70 startups et une collection de 41 innovations technologiques.

« Les « Innovations pour vous » – un recueil d’innovations axées sur l’agriculture avec 70 startups soutenues par les centres d’incubation Atal (AIC) de l’AIM et « The Ingenious Tinkerers » – un recueil sur les innovations technologiques présentant 41 innovations d’Atal Tinkering Lab ( ATL) de l’Inde », a-t-il déclaré.

Les livres Digi ont été dévoilés virtuellement aujourd’hui en présence de Niti Aayog Vice-Président. Rajiv Kumar, membre de Niti Aayog Agriculture Ramesh Chand, et Atal Innovation Mission, directeur de mission, Chintan Vaishnav.

Kumar a félicité les bricoleurs et les entrepreneurs en disant plus que jamais, c’est aujourd’hui que le pays a besoin de plus de bricoleurs et d’innovateurs capables de comprendre les problèmes et d’apporter une solution adaptée à la société indienne.

Chand a félicité l’équipe AIM et apprécié les efforts déployés dans la compilation des livres.

En outre, a-t-il déclaré, « C’est formidable de voir que de nombreuses startups dans le domaine des technologies agricoles sont en mesure d’accéder aux marchés émergents et d’attirer des investissements institutionnels et d’autres parties prenantes en plus de la vision de soutenir la société dans son ensemble ».

