Atal Pension Yojana : les pertes de revenus forcent les travailleurs à se retirer

Les nouvelles souscriptions à l’Atal Pension Yojana (APY) ont augmenté même pendant la période de pandémie grâce à une intensification des programmes de sensibilisation du gouvernement et de l’Autorité de réglementation et de développement des fonds de pension (PFRDA), mais le déficit de revenu semble être obligeant un nombre croissant de travailleurs à quitter prématurément le régime. Alors qu’un nombre record de 79 lakhs de travailleurs, principalement du secteur non organisé, ont rejoint l’APY au cours de l’exercice 21, alors même que la pandémie faisait des ravages, 10 lakhs ont quitté le programme au cours de l’année, reflétant les contraintes de revenu auxquelles sont confrontés ces bas salaires.

Au cours des cinq premiers mois de l’exercice en cours, 5,9 lakhs se sont retirés du programme, tandis qu’environ 30 lakhs y ont adhéré. Ceux qui se sont retirés du dispositif représentaient 19,7% des nouveaux adhérents en avril-août, FY22 contre 12,7% en FY21, 10,1% en FY20 et 6,4% en FY19.

L’APY est le régime volontaire soutenu par le gouvernement destiné à fournir une sécurité du revenu de vieillesse sous la forme d’une pension minimale assurée (allant de 1 000 à 5 000 Rs/mois), proportionnellement aux cotisations individuelles, même s’il est lié au marché. Il constitue l’essentiel de la base d’abonnés sous le giron du Nouveau Système de Retraite (NPS).

Dans une récente interview accordée à FE, le président de la PFRDA, Supratim Bandyopadhyay, s’est dit convaincu que le nombre record de 1 crore serait ajouté à la base d’abonnés NPS au cours de l’exercice 22, dont 90% sous APY, grâce aux partenaires de distribution de l’autorité – principalement les banques et les correspondants bancaires. La base d’abonnés NPS brut s’élevait à 4,52 crore à la fin du mois d’août 2021.

Le PFRDA s’attend à de nouvelles entrées de fonds NPS de Rs 1,25 lakh crore au cours de l’exercice 22, soit une croissance de 22% sur un an. Selon les conditions du marché, les actifs sous gestion pourraient connaître une croissance de plus de 30% à quelque part près de Rs 7,5 lakh crore au cours de l’EX22, estime-t-il.

Gautam Bhardwaj, co-fondateur de pinBox Inclusion, une entreprise mondiale de technologie des retraites, a déclaré que bien que l’augmentation de la couverture au titre de l’APY ait été louable, en ne prêtant pas suffisamment d’attention à la littératie efficace de la retraite, une « fausse attente » concernant le revenu de vieillesse la sécurité des personnes à faible revenu est en train d’être créée. Selon lui, outre les contraintes de revenus, la prise de conscience de l’insuffisance des prestations du régime pourrait également être une raison pour laquelle les gens se retirent.

Citant les données du NSDL, Bhardwaj a déclaré que 72% des personnes ayant souscrit au régime, au 31 mars 2020, avaient opté pour le régime de retraite minimum de 1 000 roupies par mois. Seuls 17 % des souscripteurs avaient opté pour une pension mensuelle de Rs 5 000. Dans le cadre de l’APY, un souscripteur, âgé de 18 à 40 ans, peut choisir une pension mensuelle minimale comprise entre Rs 1 000 et Rs 5 000. L’APY n’est pas indexé sur l’inflation, a-t-il noté.

Pendant ce temps, le gouvernement envisage de combiner l’APY avec deux régimes d’assurance populaires – Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana et Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY – dans le but de rendre le régime plus attrayant et d’assurer une meilleure couverture. Bien sûr, un abonné devra cotiser des sommes supplémentaires pour se prévaloir des couvertures accident et vie.

