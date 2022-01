Atal Pension Yojana : plus de 65 lakhs d’inscriptions à l’APY jusqu’à présent au cours de l’exercice 22

Depuis le lancement de l’APY le 9 mai 2015, le nombre total d’inscriptions dans le cadre du programme a atteint 3,68 crore, avec des actifs sous gestion d’environ Rs 20 000 crore.

Avec de nouvelles inscriptions dépassant 65 lakh sous l’Atal Pension Yojana (APY) jusqu’à présent au cours de l’exercice en cours, la Pension Regulatory and Development Authority (PFRDA) espère que les abonnés APY de l’année atteindront la barre du crore d’ici le 31 mars.

L’APY est le régime volontaire soutenu par le gouvernement destiné à fournir une sécurité de revenu de vieillesse sous la forme d’une pension minimale assurée (allant de 1 000 à 5 000 Rs/mois) proportionnellement aux cotisations individuelles, même s’il est lié au marché. Il constitue l’essentiel de la base d’abonnés dans le giron du Nouveau Système de Retraite (NPS).

«Cet exploit d’amener les couches les plus vulnérables de la société sous la couverture des retraites n’a été possible qu’avec les efforts inlassables des banques publiques et privées, des banques rurales régionales, des banques de paiement, des petites banques financières, des banques coopératives, du ministère des Postes et le soutien apporté par les comités de banquiers au niveau de l’État », a déclaré le président du PFRDA, Supratim Bandyopadhyay.

« En plus d’atteindre un crore d’inscriptions au cours de l’exercice en cours, nous avons à l’avenir la tâche d’atteindre la saturation des retraites dans le pays. Nous entreprendrons en permanence des initiatives proactives pour y parvenir », a déclaré Bandyopadhyay.

Dans le cadre de l’APY, le montant de la rente est garanti à vie au conjoint au décès du souscripteur. En cas de décès à la fois du souscripteur et du conjoint, l’intégralité du capital de rente est versée au mandataire.

