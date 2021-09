Atal Pension Yojana : Vous cherchez à sortir plus tôt de l’APY ? Ne jamais faire ça

Le régime APY offre des prestations de retraite garanties aux citoyens indiens éligibles après avoir atteint l’âge de 60 ans.

Les souscripteurs d’Atal Pension Yojana (APY) qui souhaitent sortir du régime doivent s’assurer que leur compte d’épargne bancaire sur lequel les cotisations ont été effectuées est toujours opérationnel. Cela permettra de maintenir le processus de retrait en douceur et un crédit d’argent en temps opportun se produira sur le compte bancaire.

PFRDA a récemment fait évoluer le Traitement des Sorties Prématurées de l’APY au profit des Abonnés en proposant d’introduire la Vérification Instantanée de Compte Bancaire dans l’intérêt des Abonnés pour un traitement ordonné de leurs demandes de sortie.

Les directives faciliteront le transfert en temps opportun du montant du retrait sur le compte bancaire des abonnés APY et également comme une diligence raisonnable supplémentaire pour protéger leur corpus se trouvant dans le numéro de compte de retraite permanent (PRAN).

« Vérification instantanée du compte bancaire par penny drop » doit également être entreprise par l’ARC pour vérifier le statut opérationnel du compte SB dans le cadre d’une diligence raisonnable renforcée, y compris la correspondance de nom entre le PRAN et le numéro de compte bancaire. Cela aidera à maintenir le processus en douceur au moment des demandes de retrait prématurées lorsque le compte SB associé est opérationnel afin d’assurer la réception du produit de la clôture du compte APY sur le compte SB.

Pour fermer un compte APY, il faut faire la demande sous la forme prescrite auprès de la banque où le compte d’épargne est détenu. La sortie volontaire de l’APY peut se faire à tout moment avant l’âge de 60 ans et le remboursement s’effectuera sur son compte épargne. Au lieu de fermer l’APY, si vous manquez de fonds, il vaut mieux retarder les cotisations. L’arrêt des contributions APY ne désactivera pas le compte et plus tard, on peut régulariser le compte APY en payant une pénalité de Rs 1 par mois pour la contribution de chaque Rs 100.

Si le compte SB associé est fermé/dormant, le processus modifié garantit la préservation de la contribution des abonnés dans le PRAN lui-même afin de générer des rendements optimaux basés sur le marché.

Si les détails du compte SB au moment de l’intégration et de la sortie ne sont pas les mêmes, un numéro de compte différent de la même banque ou de la banque différente, les SP APY sont informés que le produit de la clôture APY est crédité sur le même numéro de compte bancaire et peut accepter le demande avec un numéro de compte différent ou un compte d’une banque différente uniquement à titre exceptionnel. Ces demandes doivent être accompagnées d’une preuve de numéro de compte alternatif acceptable pour la Banque.

Il est préférable pour l’abonné APY de garder son compte bancaire respectif actif lorsqu’il soumet sa demande de retrait anticipé, jusqu’à ce que sa demande de demande de retrait anticipé soit traitée.

Atal Pension Yojana (APY) est le régime de sécurité sociale phare du gouvernement indien administré par le PFRDA par l’intermédiaire des banques et du ministère des Postes. Le régime offre des prestations de retraite garanties aux citoyens indiens éligibles après avoir atteint l’âge de 60 ans, qui souscrivent et cotisent au régime.

