Atal Pension Yojana Vs National Pension System: Ce qu’il faut savoir avant d’ouvrir un compte APY ou NPS

Atal Pension Yojana (APY) et National Pension System (NPS) sont les deux régimes de retraite dans lesquels beaucoup d’entre nous investissent pour épargner en vue de la retraite. Ce qui en fait un régime de retraite fidèle à l’étiquette, c’est la fourniture d’une rente viagère après l’ouverture d’un compte APY ou NPS. Le NPS et l’APY sont tous deux des régimes de retraite différés, ce qui signifie qu’il faut continuer à épargner pendant une durée spécifique avant d’obtenir une pension régulière. En outre, l’APY et le NPS sont tous deux réglementés par la PFRDA en ce qui concerne ses règles et directives.

Cependant, il existe plusieurs différences entre APY et NPS, et en tant qu’investisseur, vous devez les connaître avant de commencer à investir en eux.

Prestations définies

Alors que le NPS est un régime de retraite à cotisations définies, l’APY est un régime de retraite à prestations définies. La pension minimum garantie est connue dès le premier jour d’ouverture du compte. Le NPS est un régime d’épargne-retraite volontaire à cotisations définies, différent de l’APY. Dans le NPS, ni la croissance n’est assurée ni le montant de la pension. Les cotisations sont investies dans des actions ou de la dette ou un mélange des deux. Le NPS est un plan de pension lié au marché dans lequel le montant de la pension est déterminé par le montant épargné.

Rente garantie

Chez APY, la pension est garantie et connue du souscripteur dès l’ouverture du compte APY. Dans le cadre de l’APY, une pension minimale garantie de 1 000 Rs, 2 000 Rs, 3 000 Rs, 4 000 Rs et 5 000 Rs par mois sera versée à l’âge de 60 ans en fonction des cotisations des souscripteurs. Dans le NPS, sur la base du corpus accumulé à l’échéance et des taux de rente en vigueur à ce moment-là, le montant de la pension est fixé pour le souscripteur du NPS. L’utilisation du calculateur de pension NPS permet d’obtenir un chiffre approximatif de ce que l’on peut s’attendre à obtenir en tant que pension en économisant un certain montant dans le NPS.

Retour

Les rendements de l’APY sont d’environ 8 % et sont fixes pour l’abonné APY. Cependant, les rendements du NPS sont liés à la performance des actifs sous-jacents tels que les actions et la dette. Atal Pension Yojana offre un taux de rendement garanti de 8 pour cent pour les souscripteurs et également la possibilité de gains plus élevés au cas où le taux de rendement est supérieur à 8 pour cent au moment de l’échéance.

Rente maximale

Dans le cas de l’APY, il existe un montant de pension fixe en fonction du montant que vous épargnez régulièrement. Les rendements de l’APY sont assurés et fixes, mais il est assorti d’un plafond d’investissement et également d’un plafond sur le montant de la pension. Dans NPS, le montant de la pension dépendra du montant utilisé pour acheter la rente auprès de la compagnie d’assurance-vie.

