Atalanta participe à la course Nahitan Nandez

Selon Fabrizio Romano, l’Atalanta est entrée dans la course pour Nahitan Nandez. Tottenham Hotspur était récemment sur la piste de Nandez, mais est maintenant hors de course pour se concentrer sur Pape Sarr avant la fermeture de la fenêtre de transfert.

L’Atalanta chercherait à discuter d’un accord d’échange avec Cagliari. Dans cet accord, Atalanta recevrait Nandez tandis que Sam Lammers se dirigerait vers Cagliari.

Le rôle potentiel

Nandez a joué en Serie A, étant toujours l’un des meilleurs joueurs de Cagliari sur le terrain. Cagliari n’est en aucun cas une équipe de premier plan, mais cause généralement des problèmes aux autres équipes. Nandez a également une collection de grandes performances pour l’équipe nationale uruguayenne.

La saison dernière, il a inscrit deux buts et trois passes décisives. La saison précédente, il avait inscrit deux buts et quatre passes décisives. Cependant, ce genre de statistiques ne rend pas justice à Nandez. Tout d’abord, il est très polyvalent. Nandez joue en tant que milieu de terrain droit, milieu de terrain central et même milieu de terrain défensif. Il a des poumons d’acier et est fantastique pour revenir en arrière pour aider la défense, mais aussi pour traquer les joueurs adverses. Lorsque sa ténacité et son courage ne sont pas affichés en défense, Nandez a non seulement la capacité de dribbler autour des défenseurs, mais aussi de livrer des passes et de créer des opportunités. Il serait un excellent ajout pour l’Atalanta en tant que prénom sur le banc.

Dans cet accord, Lammers se dirigerait vers Cagliari. L’Atalanta ne manque certainement pas de plus de talent offensif, donc perdre un attaquant comme Lammers leur fait peu de dégâts. En 15 apparitions la saison dernière, Lammers a marqué deux buts. Il est talentueux, mais ce n’est pas une nécessité pour une équipe.

L’Atalanta se targue de joueurs qui peuvent jouer une multitude de positions, comme la star Robin Gosens, et Nandez ne fera qu’ajouter à cela. Si Cagliari accepte, il s’agit d’une décision idéale à faible coût pour maintenir l’Atalanta dans le mélange des choses en Serie A.

