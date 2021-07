Atalanta sur le point de signer Matteo Lovato de Hellas Vérone

L’Atalanta est sur le point de signer l’international italien des moins de 21 ans Matteo Lovato en provenance du Hellas Vérone, selon Fabrizio Romano. La partie italienne souhaite ajouter un défenseur central à cette fenêtre de transfert avec Cristian Romero susceptible de quitter La Dea.

Atalanta va signer Matteo Lovato

Matteo Lovato arrive en remplacement potentiel de Cristian Romero

Atalanta a conclu un accord avec Hellas Verona pour signer Matteo Lovato. L’international italien U21 déménagera à Bergame après que Hellas Verona ait accepté une offre de 11 millions d’euros de La Dea. Lovato sera le troisième joueur à arriver au Gewiss Stadium ce mercato.

Lovato est l’un des jeunes défenseurs les plus appréciés d’Italie. L’Italien est diplômé de Padoue et a fait ses débuts dans l’équipe senior de Serie C lors de la saison 2019/20. Le défenseur a attiré l’attention de Hellas Vérone et a rejoint le Gialloblu un an plus tard. L’impressionnante prestation de l’Italien a également attiré l’attention de l’équipe italienne des moins de 21 ans et il faisait partie de l’équipe qui a perdu contre le Portugal en quarts de finale du Championnat des moins de 21 ans de l’UEFA.

Lovato a fait ses débuts en Serie A la saison dernière et était un habitué de l’équipe première de Hellas Verona au cours de la saison récemment terminée. Le défenseur a fait 24 apparitions pour l’équipe italienne alors qu’elle terminait dixième en Serie A.

Tottenham Hotspur toujours aux commandes pour signer Cristian Romero

Tottenham Hotspur est toujours en pole position pour signer Cristian Romero d’Atalanta. Le journaliste réputé Fabrizio Romano a réfuté les allégations selon lesquelles Barcelone tenterait de détourner l’accord. Les deux clubs sont toujours en contact direct à propos du transfert de l’international argentin. Mais, les désaccords sur les frais de transfert entre les clubs seraient l’une des raisons du retard du transfert.

Avec Toby Alderweireld quittant Tottenham pour rejoindre Al-Duhail, les Spurs souhaitent ajouter le joueur de 23 ans pour remplacer l’international belge.

