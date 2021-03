Atalanta vs Spezia: Atalanta marque à nouveau et envoie un avertissement au Real Madrid

ETl Atalanta est revenu sur le chemin du triomphe et avec une victoire cela l’encourage à affronter le Real Madrid en Ligue des champions, en plus de se lancer pleinement dans la lutte pour le sommet.

Ce n’était pas un bon match, de manière générale, de la DEA, qui s’est endormie dans la première partie, a réagi après la pause avec deux buts et s’est ensuite détendu jusqu’à la fin du match. Malgré cela, il s’est débattu car c’est le mot d’ordre de cette équipe.

L’équipe de Gasperini a joué avec le système habituel 1-3-4-1-2 avec deux groupes bien définis (Maehle et Gosens), Pasalic sur l’attelage et Muriel et Ilicic sur le dessus.

Avec Zapata et Gollini dans la rotation, et la perte déjà habituelle d’Hateboer, L’Atalanta a correctement résolu l’affrontement contre un rival qui était venu quatre matchs sans gagner (2 sur 12 points). Bien sûr, le dernier quart d’heure, après le troisième de Pasalic, était un festival de la DEA, avec un but encaissé et d’autres occasions contre.

Avec ce résultat, ceux de Gasperini a égalé la Juve en troisième position, bien qu’avec deux matchs de moins que les Juventiens. Le leader de l’Inter est vu à 10 points. Avec cette victoire, Atalanta égale également l’Inter en tant qu’équipe la plus performante de Serie A, avec 63 buts chacun.

L’attaquant Luis Muriel, avec son but, atteint 16 buts en 25 matchs en Serie A. Son coéquipier Duván Zapata a joué la moitié de la seconde période et Il aide ainsi à se remettre physiquement face à un éventuel titre à Madrid contre le Real.