Ataman: “Le basket européen est bien meilleur que la NBA”

L’éternel dilemme: le basket européen ou nord-américain. La conjonction, presque toujours, est disjonctive. S’il est vrai que le fan de ce sport, au fil des années, a pris l’habitude d’apprécier les deux variantes, aussi différentes qu’entrelacées, le débat n’est jamais terminé. “En NBA on ne se défend pas”, “les matchs de saison régulière sont amicaux”, s’entend d’un côté; “En Europe oui, mais en NBA ce ne serait pas un substitut”, “les meilleurs sont en NBA”, s’entend l’autre. Partisans d’un type de basket, détracteurs de l’autre et amoureux des deux: il y a de tout. Au milieu de la discussion, et c’est indéniable, les ponts entre le pays des opportunités et le vieux continent se creusent. Il n’y a pas de meilleur exemple de cela que cette saison, avec une multitude de joueurs qui, du coup, ont changé l’Euroligue pour la compétition nord-américaine: Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Luca Vildoza, Mike James, Elijah Bryant …

La NBA, dans sa volonté d’être une ligue mondiale, n’a cessé de s’étendre tout au long de son histoire. Dans sa première saison, en 1946, toujours sous le nom d’ABA, cinq participants venaient déjà d’outre-frontières; mais l’ouverture a vraiment mis beaucoup de temps à venir. À la fin des années 80, avec la chute du rideau de fer, l’invasion commence: Petrovic, Vlade Divac … La conquête européenne, cheval de Troie pour le reste, prend forme, et aussi l’Espagne, par Fernando Martín, apporte sa contribution . Dirk Nowitzki, Pau Gasol, Tony Parker ou Manu Ginobili, plus tard, briseraient chaque indice d’une barrière. Cette année, Nikola Jokic, un Serbe, est le principal candidat pour le MVP de la NBA. Et ce n’est plus surprenant. En fait, il continuera simplement ce qui a été vu ces dernières années, avec le Grec Giannis Antetokounmpo comme double lauréat du prix. Il rejoindra Nowitzki dans une compétition qui a vu Marc Gasol comme meilleur défenseur de l’année ou Toni Kukoc comme meilleur sixième homme. Ils sont la pointe de l’iceberg d’une ligue qui a toujours été connue pour élever ses étoiles et qui, à l’heure actuelle, une bonne partie d’entre eux viennent d’Europe: Luka Doncic, Rudy Gobert, Domantas Sabonis, Bogdan et Bojan Bogdanovic …

Relais des joueurs aux entraîneurs?

Dans le domaine des joueurs, les frontières sont déjà plus que floues; cependant, pour les entraîneurs, cela coûte plus cher. Beaucoup plus. Soit par réticence à l’immersion tactique, soit par simple coïncidence, la liste des techniciens en chef européens de la NBA est drastiquement réduite, jusqu’à se réduire à un seul: Igor Kokoskov, et avec la tricherie. Koskoskov, qui a été entraîneur-chef des Phoenix Suns lors de la saison 2018-19, est serbe mais a également la nationalité américaine; mais ce n’est pas ce qui en fait un exemple pris avec un grain de sel. Sa formation, pratiquement complète, a été effectuée aux États-Unis, étant donc un étudiant des fondamentaux du basket-ball de la NBA. En 2001, il était déjà entraîneur adjoint des Los Angeles Clippers. Cette année, Sergio Scariolo, un entraîneur national espagnol et italien, a pris le banc des Toronto Raptors de temps en temps., où il est assistant, compte tenu des pertes générées par les protocoles Covid-19. Et, dans une clé nationale, Jordi Fernández, assistant à Denver Nuggets, est arrivé à être interviewé pour le poste à Cleveland Cavaliers; mais, comme prévu, la situation est loin de ce qui se passe actuellement avec les joueurs.

Face à ce scénario, désormais, Ergin Ataman, l’entraîneur turc d’Anadolu Efes, a haussé la voix, pointant Zeljko Obradovic comme l’entraîneur appelé à rompre définitivement avec la situation: «Il n’a pas notre stress. Il a déjà neuf titres en Euroligue à la maison. Je pense qu’il continuera ses vacances ou peut-être que quelqu’un dans la NBA comprend que maintenant l’Euroligue de basket-ball, Le basket européen est bien meilleur que la NBA et appelle le meilleur entraîneur d’Europe pour entraîner en NBA. Cela mérite de commencer à s’entraîner en NBA et peut-être ouvrir les portes à tous les entraîneurs européens qui réussissent pour pouvoir s’entraîner en NBA à l’avenir. Pas seulement les joueurs. C’est aussi le moment pour les entraîneurs de s’entraîner en NBA », a-t-il déclaré à la télévision nationale grecque, dans un communiqué recueilli par Eurohoops.

Obradovic, qui a décidé de prendre cette saison comme une année de congé, est l’entraîneur le plus titré de l’histoire européenne, avec des antécédents sans fin. Telle est sa dimension que seul le Real Madrid a remporté plus de Coupes d’Europe que lui. Celui de 1995, d’ailleurs, avec lui sur le banc, le dernier avant l’ère Pablo Laso. C’est pourquoi Ataman mise sur l’entraîneur serbe, qui a déjà eu d’autres approches avec la compétition nord-américaine. En 2007, son nom était lié à la liste des candidats possibles pour les Detroit Pistons; Bien qu’en 2019, il était également dur avec la réalité qu’Ataman critique aujourd’hui: “Pensez à ce qui s’est passé auparavant. Mike D’Antoni est américain, mais il s’est entraîné ici et s’est également entraîné ici. David Blatt est américain et Igor Kokoskov a He a passé 20 ans en Amérique avant d’entraîner une équipe NBA, pas d’entraîneur européen. Parce que? Parce que la NBA est une mafia (…) Personne ne peut rien dire. La NBA est la meilleure ligue, mais je peux sans aucun doute dire qu’il y a beaucoup d’entraîneurs européens qui peuvent s’y entraîner. C’est comme ça “, disait-il alors. La tendance actuelle, avec un relais qui passerait des joueurs aux entraîneurs, indique que ce n’est qu’une question de temps, mais on ne sait jamais.