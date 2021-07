Atari Classic Food Fight obtient un redémarrage multijoueur

Food Fight, sorti pour la première fois en 1983 en tant que machine d’arcade et plus tard sorti pour l’Atari 7800, fait l’objet d’une réimagination moderne et multijoueur. Prévu pour être lancé au début de l’année prochaine et doté de visuels 3D modernes, le jeu provient de Mega Cat Studios et peut être joué en solo ou en coopération, avec la prise en charge du multijoueur en ligne.

Le jeu sera une exclusivité chronométrée pour la nouvelle console VCS d’Atari et sortira pour les plateformes PC, Nintendo Switch, Xbox et PlayStation à une date ultérieure. Atari dit que la version VCS du jeu contiendra un contenu exclusif à cette plate-forme, mais n’a pas fourni de détails sur ce que sera exactement ce contenu exclusif.

Lecture en cours : Atari VCS – Bande-annonce de lancement officielle

Food Fight de Mega Cat Studios proposera des environnements générés de manière procédurale et des mécanismes de jeu mis à jour, les joueurs utilisant jusqu’à 30 objets différents pour vaincre la concurrence dans des batailles alimentaires, avec différents types d’aliments dotés d’attributs uniques, tels que “glissant” ou “collant”. “, cela affectera le gameplay. Atari dit que plus de détails sur le jeu seront publiés dans les prochains mois, mais que Food Fight est le premier exemple de son nouveau « recentrage » sur les jeux PC et consoles premium.

La console VCS d’Atari est sortie en juin à 300 $ pour le modèle de base Onyx. Un autre modèle VCS, qui comprend un contrôleur supplémentaire et arbore une finition grain de bois, coûte 400 $. La machine a été présentée comme un hybride console/PC et est livrée avec une grande collection de jeux Atari classiques préinstallés. Il prend également en charge un certain nombre d’applications de divertissement comme YouTube et Netflix.

