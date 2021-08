Atari dit qu’il n’appartient pas au rappeur Soulja Boy

Le cadavre de Games Atari a publié une déclaration disant qu’il n’appartient en fait pas au rappeur Soulja Boy.

Dans un article sur Twitter, l’icône de l’industrie d’autrefois a déclaré que le musicien – de la renommée de Crank That (Soulja Boy) – n’était pas son PDG. Cela est arrivé à la suite de Soulja Boy affirmant dans une diffusion en direct sur Instagram qu’il possédait non seulement Atari, mais qu’il était également le premier rappeur à posséder une société de jeux.

De plus, le musicien a déclaré qu’il avait signé deux contrats avec Atari, bien qu’on ne sache pas exactement ce qu’ils impliquent. Il a également promis de “réorganiser l’entreprise” et de “faire passer Atari au niveau supérieur”, deux choses dont la plupart des gens peuvent convenir que l’icône des jeux à l’ancienne a vraiment besoin.

En réponse, Atari a posté sur Twitter que Wade Rosen est en fait son directeur général, un poste qu’il occupe depuis avril de cette année lorsque la marque s’est scindée en deux : Atari Gaming axé sur les jeux et Atari Blockchain crypto-centrique.

“Nous savons que le PDG d’Atari est un travail de rêve, mais cet honneur appartient à Wade Rosen”, a écrit la société.

Ce n’est pas la première incursion de Soulja Boy dans l’industrie des jeux, si vous pouvez l’appeler ainsi. En 2018, le rappeur a sorti un certain nombre de consoles Souljagame via son label Soulja Boy Games, bien qu’il s’agisse de bootlegs chinois. Plus tôt cette année, le musicien a déclaré qu’il fabriquait d’autres consoles de jeux.

Dans le même flux en direct où il se vantait de posséder Atari, Soulja Boy a déclaré qu’il vendait son entreprise de jeux pour 140 millions de dollars.

Quant à ce qui se passe réellement ici, dans un livestream suivant la réfutation d’Atari selon laquelle Soulja Boy est son PDG, le rappeur a montré l’un des contrats qui – comme l’a repéré l’utilisateur de Twitter @Cynnthetic – dit que l’accord mentionne Atari Tokens. Il s’agit de la crypto-monnaie de l’entreprise. Il se pourrait donc que Soulja Boy ait mal compris les termes de l’accord qu’il a signé avec Atari.

Honnêtement, qui sait. Atari appartenant à Soulja Boy serait peut-être la chose la plus normale qui lui soit arrivée de mémoire récente. Comme mentionné précédemment, la société a sauté dans l’espace crypto – pour une raison quelconque ? – et plus récemment, a commencé à jouer avec des jetons non fongibles (NFT), encore une fois, pour une raison quelconque ??

De plus, il souhaite également « élever le niveau » du divertissement hôtelier. QU’EST-CE QUE MÊME CELA SIGNIFIE !?

Oh, et Atari continue de faire des jeux. Plus récemment, la société a lancé sa propre console Atari VCS, un projet qui est arrivé après un certain nombre de retards importants.

