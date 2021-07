Atari Gaming se concentre sur les titres premium pour PC et consoles

Atari a tracé une nouvelle direction pour son activité de jeux.

Dans un communiqué à ses investisseurs, le PDG nouvellement nommé de la nouvelle division Atari Gaming de la société – Wade Rosen (photo) – a déclaré que la société allait se concentrer sur les titres premium pour PC et console. La société va fermer ou vendre ses projets free-to-play, tels que Roller Coaster Tycoon, Ninja Golf et Atari Combat: Tank Fury.

“Notre intention avec toute expérience de jeu est de fournir des moments accessibles et joyeux de jeu significatif”, a déclaré Rosen.

« C’est le cœur d’Atari et ce qui lie notre histoire à notre avenir. À cette fin, nous pensons que le jeu premium est mieux représentatif de ce type d’expérience de jeu et de l’ADN d’Atari. Malgré cette nouvelle focalisation sur le jeu premium, nous restons déterminés à développer et étendre nos jeux gratuits à succès que nous avons sur le marché. Ces changements auront un impact sur nos résultats financiers 2020/21 et généreront une radiation de 5 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 mars 2021. Cette réorientation donnera Atari une opportunité unique d’être le pont entre le passé et l’avenir des jeux vidéo, et j’ai hâte de conduire ces changements.

Atari a annoncé en avril qu’il se divisait en deux divisions, Atari Gaming et Atari Blockchain. Le premier gérera son activité de jeux vidéo, tandis que le second couvrira les secteurs liés à la blockchain, tels que les NFT et la crypto-monnaie.

