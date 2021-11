Atari lance de nouvelles cartouches 2600 avec un peu de désinformation

Nouveaux jeux anciens à vendre. Image : Atari / Kotaku

Hier, les gens de tout ce qui compte comme Atari ces jours-ci ont lancé Atari XP, une série de cartouches Atari 2600 à collectionner et jouables comprenant des jeux homebrew et prototypes jamais officiellement publiés physiquement. Cependant, les débuts de la collection de cartouches ont été un peu désordonnés, attribuant à tort un hack ROM de Yars’ Revenge en 2005 au légendaire programmeur Atari Howard Scott Warshaw, créateur du hit original de 1982 ainsi que du tristement célèbre ET

Le programme Atari XP, comme indiqué sur son site officiel, est dédié à donner aux jeux Atari inédits et difficiles à trouver de nouvelles versions de cartouches physiques mises à jour, puis à les vendre pour 50 $ à 100 $. La série est lancée avec trois jeux, tous deux disponibles en éditions standard et limitées, ces dernières étant accompagnées d’affiches, de livrets d’instructions, d’épingles et de badges à collectionner et d’autres goodies. Les trois premiers jeux de la série sont Saboteur, Aquaventure et Yars’ Return.

Dans ce qui aurait pu être un malheureux accident de copier-coller, les trois jeux ont été attribués à un moment donné à Howard Scott Warshaw, y compris Yars’ Return, un hack ROM de 2005 conçu comme une suite du classique de 1982 Yars’ Revenge. Comme l’a souligné sur Twitter le célèbre historien du jeu Frank Cifaldi, Warshaw n’avait rien à voir avec le hack ROM, qui a été créé à l’origine pour jouer sur la série de consoles rétro Atari Flashback.

Le site Web d’Atari XP a également brièvement attribué le prototype Aquaventure inédit de 1983 à Warshaw. Le site d’histoire d’Atari, AtariProtos.com, répertorie Gary Shannon et Tod Frye comme les programmeurs originaux de ce jeu.

Sur les trois jeux sortis sur cartouche par Atari XP, seul l’excellent prototype Saboteur a en fait été créé par Howard Scott Warshaw. Le jeu de tir a été achevé par Warshaw en 1983, date à laquelle Atari a décidé qu’il voulait qu’il soit transformé en un jeu A-Team. Ni Saboteur ni sa refonte A-Team n’ont jamais été officiellement publiés sous forme de cartouche.

Bien qu’ils n’aient jamais été officiellement publiés sur cartouche par Atari, ces trois jeux sont apparus sur les consoles Atari Flashback, et les fichiers ROM de chacun sont largement disponibles. Saboteur a même reçu une sortie de cartouche non officielle via AtariAge, qui peut toujours être trouvée à des prix raisonnables sur le marché secondaire.

Le site Web d’Atari XP a été mis à jour pour refléter les informations correctes sur les jeux, les trois étant en précommande pour décembre et début 2022.