Atari lance des cartouches de jeu pour Atari 2600, une console de 1977 | Jeux

On ne s’y attendait pas : des cartouches neuves en vente à partir d’une console commercialisée il y a 44 ans. Il est temps de la dépoussiérer de la salle de stockage !

La crise des semi-conducteurs rend la PS5, la Xbox Series et même la Nintendo Switch OLED en rupture de stock. Il est peut-être temps de revenir aux vieilles machines rétro que certains ont apprécié dans leur enfance…

Atari a sorti trois nouvelles cartouches pour la console Atari 2600, qui a été commercialisé en 1977.

Il s’agit de Yar’s Return, Saboteur et Aquaventure, trois titres qui, pour diverses raisons, n’ont pas été publiés à l’époque. 44 ans plus tard, vous pouvez en profiter sur l’Atari 2600 d’origine.

Dans les années 70 du siècle dernier Atari était la société de jeux vidéo la plus populaire au monde, au même niveau qu’aujourd’hui ils ont PlayStation ou Nintendo.

En 1977, la console Atari 2600 était le best-seller, avec des centaines de jeux à cartouches issus des salles d’arcade de l’époque, comme Space Invaders ou Pong, et aussi leurs propres titres.

Le fiasco du jeu de film ET l’extraterrestre, avec des millions de jeux enterrés dans le désert d’Alamogordo parce qu’ils ne se vendaient pas, Atari en faillite, et cela a failli couler l’industrie du jeu vidéo. Mais c’est une autre histoire…

Atari a été vendu et revendu à plusieurs reprises, et ses propriétaires actuels ont décidé de revenir à leurs racines.

ils ont créé une nouvelle société appelée AtariXP qu’est-ce que tu vas vendre Jeux en cartouche pour la console Atari 2600.

Ces jeux répondront à trois critères :

Des jeux terminés mais qui jamais reçu de sortie officielle, ou qu’ils n’ont été libérés qu’en quantités très limitées. Des jeux dont le support physique est devenu extrêmement rare et, par conséquent, difficile à trouver. Une grande variété de des jeux classiques qui bénéficieraient d’améliorations mineures dans les graphismes et dans la douceur et la précision des commandes. Ces jeux seront soigneusement reconditionnés puis réédités.

Jusqu’à présent, ils ont annoncé trois titres jamais sortis auparavant : Yar’s Return, Saboteur et Aquaventure.

L’édition standard coûte 49,99 $, sortira en décembre dans une quantité limitée de 1 500 exemplaires, et comprendra la cartouche, le manuel, l’affiche et le livre d’art.

L’édition limitée coûtera 149,99 $, Il aura 1 983 unités et en plus de tout ce qui précède, il contiendra un manuel et un artbook étendu, une épingle et un patch, un certificat d’authenticité et une copie numérique pour la console Atari VCS moderne. Il sera disponible en début d’année.

Vous pouvez les réserver sur leur site Web, bien qu’ils ne soient actuellement en vente qu’aux États-Unis. Mais ils ont confirmé son lancement en Europe.

Cela fait presque un demi-siècle, mais la console Atari 2600 veut être rebranchée. La clé est la suivante : trouverez-vous un téléviseur doté de votre ancienne connexion d’antenne ?