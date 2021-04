Atari pourrait développer de nouveaux titres pour PC et consoles | Jeux

La division jeux vidéo d’Atari se concentrera sur le développement de jeux pour PC, consoles et mobiles, sans oublier le marché rétro.

Parler de Atari est de le faire depuis l’une des entreprises les plus légendaires de l’histoire des jeux vidéo. Après sa splendeur dans les années 80 et des consoles aussi mythiques que l’Atari 2600 ou l’Atari Lynx, l’entreprise n’est pas actuellement à son apogée … mais elle commence à refaire surface.

Il y a quelques mois, nous vous disions qu’Atari était immergé dans une nouvelle chaîne d’hôtels de jeux vidéo, qui porterait son nom, et a maintenant présenté sa nouvelle division de jeux vidéo. Cela prendra soin de développer des titres pour PC, consoles et mobiles, de caractère rétro.

Comme si cela ne suffisait pas, elle a réussi à financer le projet de sa nouvelle console rétro, l’Atari VCS, et étudie la création d’une crypto-monnaie officielle. Hier encore, Atari a annoncé une restructuration en deux divisions différentes: Atari Gaming (sa division de jeux) et Atari Blockchain.

Autre détail que cette restructuration nous laisse, c’est que son PDG, Frédéric Chesnais, quitte ses fonctions pour se concentrer sur Atari Blockchain, tandis que la division jeux vidéo d’Atari sera dirigée par Wade J. Rosen. L’objectif de cette division développera de nouveaux jeux pour PC, consoles et mobiles, en plus de nourrir votre console VCS et profitez de leurs licences rétro.

L’une des intentions d’Atari est d’apporter ses grands classiques sur PC et consoles, sans négliger jeux mobiles gratuits et explorez de nouvelles options coopératives et multijoueurs. On ne s’attend pas à un gros AAA, mais de nouvelles versions et d’autres titres développés par la société sont attendus.

” Ces nouvelles versions partageront le plaisir instantané des classiques, tandis que propose une campagne solo significative, une coopération / multijoueur sur canapé et un jeu en ligne” explique la déclaration Atari.

Enfin, la société a déclaré que sa console rétro Atari VCS est mis en vente ce printemps, toujours pas de date précise, et qui donnera des outils aux développeurs pour recréer des expériences classiques de l’Atari 2600, par exemple.

