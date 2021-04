Atari s’aventure dans NFT, la blockchain pour booster ses revenus

Compartir

Source: une capture d’écran, Instagram / atari

Créateur de jeux vidéo légendaire Atari a annoncé le lancement d’une division blockchain et l’exploration de nouvelles opportunités dans les jetons non fongibles (NFT), entre autres. La société prévoit d’utiliser la technologie blockchain pour développer des jeux et une crypto-monnaie que les joueurs pourraient dépenser pour des objets virtuels.

Plus récemment, Atari a remporté 47 582 ETH (95 000 $) grâce à une vente aux enchères de NFT qui sont des modèles 3D de la cartouche de jeu Centipede qui était autrefois proposée pour la console Atari 2600 de la société. Atari Capsule Collection a été créée en partenariat avec la société de jeux blockchain Marques Animoca et sa branche d’objets de collection numériques Quidd .

Atari a déclaré dans un communiqué avoir eu « un grand succès dans l’octroi de licences de marques liées à Atari pour une utilisation dans NFT » et prévoit que cette tendance jouera un rôle de plus en plus important dans sa stratégie de licence aux États-Unis les années à venir.

Dans cet esprit, tous les produits et services d’Atari liés à l’activité blockchain seront regroupés dans la division « pour se concentrer sur les immenses possibilités de la blockchain et des jeux cryptés », a déclaré la société. La société ouvre également une deuxième division, Atari Gaming.

Atari a pris de l’importance à la fin des années 1970 et 1980, gagnant en popularité parmi les joueurs avec des titres tels que Space Invaders, Pac-Man, Asteroids et Missile Command, entre autres. Le soi-disant crash du jeu vidéo de 1983 a conduit à la vente des divisions d’ordinateurs et de consoles de salon de l’entreprise. Cependant, après des années de difficultés financières, ces dernières années ont permis à Atari de profiter de la nostalgie des jeux vidéo, ramenant certaines de ses propriétés rétro sous les projecteurs.

«La marque Atari est vivante, plus que jamais, et cette organisation en deux pôles va nous aider à nous adapter aux évolutions de notre métier», a déclaré Frédéric Chesnais, PDG et principal actionnaire d’Atari.

