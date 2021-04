Atari se divise en jeux et divisions blockchain

La société « Games » Atari se scinde en deux nouvelles divisions.

L’un – Atari Gaming – se concentrera sur les jeux vidéo, la console VCS et les licences, tandis que l’autre – Atari Blockchain – va faire des choses blockchain, telles que les NFT et la crypto-monnaie Atari Token. Cette dernière a été structurée comme une «entité autonome» qui pourrait être scindée en sa propre société à un moment donné.

Dans le cadre de ces changements dans les activités d’Atari, le PDG Frédéric Chesnais (photo) quitte son poste pour se «concentrer sur» les divisions blockchain et licences de l’entreprise. Wade J Rosen le remplacera en tant que directeur général de l’ensemble des activités d’Atari.

« Je suis honoré d’être le gardien de quelque chose d’aussi emblématique et légendaire qu’Atari », a déclaré Rosen.

«Je tiens également à remercier Fred Chesnais pour avoir redynamisé l’entreprise, qui est désormais bien positionnée pour un succès aussi incroyable à long terme. Lorsque Fred est entré dans le rôle de PDG, il a hérité d’une situation lourdement endettée. Depuis lors , il a éliminé la dette et opéré un redressement significatif. Il a eu la clairvoyance de pousser Atari vers des marchés de pointe comme la Blockchain, le VCS et les hôtels Atari. C’est grâce à lui que la société est à sa plus forte valorisation en sept ans. Nous Merci à Fred pour son leadership et nous sommes ravis de continuer à travailler avec Fred alors qu’il se concentre sur les licences pour l’ensemble du groupe et le développement et la croissance de la passionnante division Blockchain créée aujourd’hui. «

Chesnais a ajouté: «Il y a 8 ans, quand je suis revenu, la marque était donnée pour morte. Ce revirement spectaculaire est le résultat d’un solide travail d’équipe et du soutien des actionnaires, et je tiens à remercier chacun de ces individus. Nous pouvons tous être fiers de ce résultat. La marque Atari est plus que jamais vivante et cette organisation en deux divisions va nous aider à nous adapter aux évolutions de notre métier.

Ces dernières années, Atari a commencé à s’impliquer de plus en plus sur les marchés de la crypto et de la blockchain. En 2018, il a déclaré qu’il lançait sa propre crypto-monnaie, baptisée Atari Token, tandis qu’au début de 2021, il a sauté dans le train des jetons non fongibles (NFT) avec des hommages à l’IP classique Atari fait à l’époque.

La société a également déclaré précédemment qu’elle souhaitait «améliorer» le divertissement dans les hôtels – quoi que cela signifie.

L’année dernière, Atari a commencé à déployer sa console VCS auprès des personnes qui l’ont soutenue. La machine a été libérée au milieu d’une grande controverse, y compris Atari accusant le média The Register de mentir à propos d’une interview qu’il a faite, de sorte que les journalistes viennent de publier l’audio pour prouver que la société de jeux a tort.

Le VCS a été retardé plusieurs fois avant d’être finalement remis aux bailleurs de fonds en décembre 2020. Dans le communiqué de presse annonçant ces énormes changements dans ses activités, Atari dit que la pandémie de coronavirus a retardé le lancement du VCS, ce qui est en quelque sorte vrai, mais c’était le cas. a également reculé à plusieurs reprises avant que le COVID-19 ne frappe le monde au visage.

Oh, et le co-créateur de Xbox, Rob Wyatt, poursuit également Atari. Son entreprise, Tin Giant, a été amenée à bord pour travailler sur le VCS, mais a déclaré dans un procès qu’elle n’avait pas été payée.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72084/atari-divides-into-games-and-blockchain-divisions/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));