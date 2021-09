Atari VCS est la première console à avoir un accès direct à tous les principaux services de streaming de jeux

Le Videogame Computer System d’Atari, ou VCS, vient de devenir la première console à permettre un accès direct aux services de streaming de jeux Google Stadia, Amazon Luna, Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce Now, ainsi qu’à son propre service de streaming rétro, Antstream Arcade.

Après des années de retard, le VCS d’Atari est finalement sorti cette année en tant qu’hybride PC-console doté d’un navigateur Chrome intégré. Un communiqué de presse indique que les joueurs utilisaient déjà le navigateur de la console pour accéder au service de streaming de jeux, alors maintenant Atari leur a donné un accès direct aux services via le magasin Atari VCS. Le seul service de streaming notable qui manque est PlayStation Now de Sony, bien que les utilisateurs puissent éventuellement télécharger l’application PC de ce jeu tout en exécutant le VCS en mode PC.

Lecture en cours : Atari VCS – Bande-annonce de lancement officielle

« L’équipe d’Atari VCS est ravie de fournir tous les principaux services de cloud gaming à nos utilisateurs en un seul et même endroit », a déclaré Michael Arzt d’Atari. “De nombreux fans accèdent à ces services par eux-mêmes et demandent des liens directs depuis un certain temps maintenant. Nous nous efforçons activement de satisfaire leurs diverses demandes et continuerons d’ajouter de nouvelles fonctionnalités plus intéressantes à mesure que nous continuons à faire avancer la plate-forme VCS.”

Bien sûr, même si le VCS est la première console à offrir tous ces services de streaming en un seul endroit, ils pourraient déjà tous être accessibles sur un PC ordinaire, y compris le propre Antstream Arcade d’Atari. Les critiques de la console à 300 $ ont loué son esthétique rétro, mais n’ont pas réussi à trouver une utilisation suffisante du VCS pour justifier son prix par rapport aux autres appareils déjà sur le marché.