Atelier de l’ONG Bitcoin Argentine : économiser en dollars sur la chaîne

Hier s’est tenu un atelier gratuit organisé par l’ONG Bitcoin Argentina. Au cours du panel, Leonado Hancevich et Maxy Goy Heneche ont débattu pendant le panel de la manière d’économiser grâce au Dollar on Chain. DoC est un stablecoin indexé sur le prix en dollars avec une garantie en Bitcoin qui fonctionne sur le protocole des contrats intelligents sur Bitcoin RSK.

Ils ont exprimé qu’il s’agit du stablecoin idéal pour les transactions quotidiennes et les utilisateurs cherchant à maintenir sa valeur actuelle sans perdre les avantages du bitcoin. Avec les portefeuilles tiers non dépositaires, vous pouvez envoyer et recevoir des DoC instantanément sans frais de protocole.

Dollar on Chain (DoC) est capable de maintenir la valeur actuelle : DoC est garanti à 100% en Bitcoin avec une parité 1: 1 avec l’USD garanti par le contrat intelligent.

Au cours de la présentation, ils ont également parlé un peu des crypto-monnaies et des principes fondamentaux qui les sous-tendent. Des qualités importantes à souligner comme la décentralisation, qui sont sans frontières et aussi incensibles car personne ne peut arrêter une transaction sur la Blockchain.

Atelier organisé par l’ONG Bitcoin Argentine

Ils ont dit que Dollar On Chain a la meilleure garantie, c’est-à-dire qu’elle n’est pas basée sur le fiat. Toutes les garanties sont Bitcoin. La stabilité exceptionnelle du DoC est garantie par le contrat intelligent. Cela signifie que vous n’avez pas besoin de faire confiance à un tiers pour contrôler le réseau.

Ils ont également souligné qu’avec elle, les gens peuvent acheter et émettre. C’est-à-dire que vous pouvez acheter des DoC sur un marché secondaire, mais le Smart Contract vous permet d’émettre vos propres DoC en évitant des coûts supplémentaires inutiles tels que la propagation.

Dollar On Chain est rapide et sûr

Pour leur part, ils ont ajouté que DoC est rapide, sécurisé et n’a aucune commission dans le protocole. C’est pour cette raison qu’il y a un écosystème croissant autour d’elle. Et pour cette raison, des millions de personnes dans le monde s’y intéressent de plus en plus et à son développement qui est à l’origine de ce réseau. Ce qui est également très attrayant pour ceux qui souhaitent économiser en stablecoins. DoC a commencé à émerger comme un bon atout.

Dollar on Chain rapide et sûr

Architecture DoC

Il est important de souligner que l’un des principaux problèmes rencontrés par toute cette innovation financière, Money On Chain, propose, comme on l’a vu précédemment sur le réseau RSK, une monnaie stable arrimée au dollar, le DOC ou Dollar On Chain. Cette première étape est vraiment importante car les pièces stables sont la base de toutes les architectures DeFi. Par conséquent, avec Money On Chain, RSK pose les bases de ce qui sera une solution DeFi sur Bitcoin.

Pour comprendre cette architecture, il est important de comprendre le rôle joué par chacune de ses monnaies.:

DoC (Dollar On Chain): C’est la monnaie stable attachée au dollar qui appartient à la blockchain RSK. En tant que monnaie stable, sa valeur est liée au dollar, et la confiance qu’elle nous offre est qu’elle est adossée au Bitcoin. Concrètement, le système établit ce degré de garantie, qui est beaucoup plus conservateur que les autres systèmes. Cela nous permet de pouvoir dans le pire des cas récupérer les Bitcoins que cette devise a en garantie.

BPro: C’est un jeton qui vient approximativement représenter un Bitcoin. Ils ont commenté grossièrement parce qu’il a en fait un peu plus d’exposition qu’un Bitcoin, en plus d’inclure une partie de la rémunération de Money On Chain. Les BPro représentent vraiment le pool Bitcoin qui est la garantie des DoC. C’est-à-dire qu’il existe une relation directe entre les BPro générés et les DoC.

BTCx: C’est un jeton supplémentaire du système qui permet aux utilisateurs de la plateforme d’être exposés au Bitcoin avec un effet de levier de 2X. Un dérivé de cette architecture pour que les investisseurs puissent en profiter pour être plus exposés.

Maintenant, comment puis-je l’obtenir ?

La première chose à faire est de configurer un portefeuille compatible pour accéder à la plate-forme. Ce portefeuille agira un peu comme le portefeuille que vous utilisez tous les jours. Il vous permettra de stocker vos actifs où vous seul déciderez comment et quand les utiliser.

La deuxième tâche consiste à obtenir du rBTC. Vous aurez besoin de rBTC pour pouvoir payer le gaz, qui correspond aux frais d’utilisation de la blockchain. Vous pouvez également payer les frais de plateforme en rBTC.

rBTC Smart Bitcoin est une crypto-monnaie émise par RSK. Il est arrimé 1: 1 avec BTC. Les rBTC sont nécessaires, car avec BTC, vous ne pouvez pas exécuter de contrats intelligents, ce qui permet à DeFi d’exister.

La troisième étape consiste à connecter votre portefeuille à la plateforme Money On Chain Stable Coin. À ce stade, vous pourrez obtenir des jetons auprès d’un tiers, les acheter sur le marché secondaire ou même frapper vos propres jetons.

Il est important de mentionner que l’application nous permettra de passer nos BTC de la blockchain Bitcoin à la blockchain RSK, en les convertissant en RBTC. A partir de ce moment, nous pouvons acheter DoC ou BPro.

Par consensus, ils ont convenu que les DoC venaient à jouer le rôle que DAI joue dans Ethereum. Ils ont ajouté qu’ils suivront de près le développement de l’application DeFi sur RSK. N’oubliez pas que RSK est compatible avec Ethereum, dans le sens où ils utilisent le même langage. Il est donc possible que l’on commence à voir les différentes solutions DeFi sur Ethereum sur cette plateforme.

