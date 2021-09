Atelier Series taquine six projets passionnants pour son 25e anniversaire

in

Image : Koei Tecmo

Avant le 25e anniversaire de la série RPG Atelier en mai prochain, Koei Tecmo et Gust ont lancé un site Web spécial.

La série a commencé avec Atelier Marie: The Alchemist of Salburg sur la PlayStation originale en mai 1997. Pour célébrer ses 25 ans, le site Web dévoilera un total de six projets.

“En cadeau pour tout votre amour et votre soutien, nous prévoyons divers projets liés à l’Atelier tout au long de 2022, y compris le titre du 25e anniversaire qui sera bientôt annoncé. Les informations seront annoncées de manière séquentielle, alors restez à l’écoute!”

Bien qu’au moins certains de ces projets soient des jeux, tous ne sont pas nécessairement censés le devenir. La première annonce aura lieu le mois prochain le 2 octobre et les autres « arrivent bientôt ».

Un jeu qui a déjà été « divulgué » avant la date prévue était Atelier Sophie 2 : L’alchimiste du rêve mystérieux via l’Australian Classification Board. La révélation de cela pourrait potentiellement s’aligner avec le Tokyo Game Show de cette année.