Aterian est intrigant, mais fait face à des problèmes difficiles, donc l’action ATER est risquée

Trop, Atérien (NASDAQ :ATER) est une entreprise fascinante. Mais étant donné les multiples vents contraires macroéconomiques auxquels la société est confrontée, ce n’est pas le bon moment pour acheter des actions ATER.

Source : Shutterstock

L’activité principale d’Aterian consiste à utiliser l’intelligence artificielle et d’autres technologies pour créer et vendre des produits. L’entreprise commercialise ses propres produits et acquiert les offres d’autres entreprises. Pour ajouter à cela, il a également construit une chaîne d’approvisionnement.

De plus, le 1er octobre, Aterian a lancé DealMojo. Affiliés… Grâce à DealMojo, les vendeurs sur Amazon peuvent se connecter directement avec des éditeurs, des influenceurs et d’autres commerçants affiliés pour promouvoir leurs listes Amazon et générer plus de ventes sur leur vitrine Amazon.

Pourquoi les activités principales d’Aterian intriguent

Le logiciel de la société est AIMEE, qui signifie Artificial Intelligence Marketplace E-commerce Engine. AIMEE utilise l’IA et les données dérivées des consommateurs pour créer, tarifer et vendre des produits. Aterian a créé plus de « 2 000 produits » dans « des catégories allant des appareils ménagers et des ustensiles de cuisine aux huiles essentielles ». Compte tenu de l’incroyable capacité de l’IA à analyser d’énormes quantités de données, le processus innovant de création de produits d’Aterian pourrait déboucher sur des offres révolutionnaires.

Je n’ai entendu parler d’aucune autre entreprise cherchant à mettre en contact des créateurs de contenu avec Amazon (NASDAQ :AMZN) vendeurs, et je n’ai pas non plus été en mesure de trouver des preuves d’une telle initiative dans mes recherches. De nombreux vendeurs sur Amazon recherchent des moyens d’attirer plus d’acheteurs sur leurs pages de produits et recherchent un avantage sur leur concurrent. (C’est pourquoi l’activité publicitaire d’Amazon se développe si rapidement et génère autant de revenus).

De plus, je pense qu’Aterian pourra éventuellement recruter de nombreux clients pour le service, ce qui le rendra assez lucratif et augmentera le stock d’ATER.

ATER Stock Macro Issues

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de la société le 9 août, le PDG d’Aterian, Sarig, a déclaré que la société était en pleine « crise totale » et faisait face aux « coûts astronomiques de l’expédition ».

De plus, Sarig a rapporté qu’Aterian avait été sérieusement touché par la réouverture économique au deuxième trimestre. Cela a amené les consommateurs à passer plus de temps dans les magasins physiques et moins de temps et d’argent sur le commerce électronique.

De plus, Sarig a déclaré que l’entreprise prenait des mesures pour améliorer sa chaîne d’approvisionnement et qu’il était convaincu que le problème de la chaîne d’approvisionnement et le changement des habitudes des consommateurs s’avéreraient « transitoires ». Pourtant, personne avec un certain degré de certitude ne peut prédire combien de temps ces problèmes continueront d’avoir un impact négatif sur les résultats financiers d’Aterian et de peser sur l’action ATER.

Et les problèmes semblent en effet avoir un impact négatif à la fois sur les résultats de l’entreprise et sur ses actions. Hors fusions et acquisitions de la société, son chiffre d’affaires a chuté à 34,6 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 53,8 millions de dollars au cours du même trimestre un an plus tôt, a indiqué son directeur financier, Arturo Rodriguez, lors de l’appel des résultats.

Pendant ce temps, entre la clôture du 13 septembre et le 22 octobre, l’action ATER a perdu près de 60% de sa valeur. Le plongeon suggère qu’Aterian est devenu beaucoup plus faible en raison de la suppression par le gouvernement fédéral de la relance début septembre.

Et à l’avenir, avec l’affaiblissement du phénomène des actions-mèmes, l’action ATER pourrait très bien continuer à sous-performer.

L’essentiel sur le stock d’ATER

Aterian étant confronté à des catalyseurs macroéconomiques négatifs, les investisseurs devraient attendre que ces problèmes commencent à s’estomper et que le prix baisse encore avant de prendre une position haussière sur les actions.

A la date de publication, Larry Ramer n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Larry Ramer a mené des recherches et écrit des articles sur les actions américaines pendant 14 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent GE, les actions solaires et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer.