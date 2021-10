Athanasiadis et Darwin Núñez brillent dans le meilleur onze des Champions

10/01/2021 à 13:46 CEST

Ligue des champions de l’UEFA, semaine 11 rassemble de nombreux joueurs qui entrent pour la première fois dans ce « prix », à commencer par le grec Giorgos Athanasiadis, grand protagoniste du triomphe historique du shérif moldave au Santiago Bernabéu et terminant avec l’attaquant uruguayen Darwin Nunez, coupable de la victoire de Benfica sur Barcelone.

Athanasiadis, également déclaré meilleur joueur de la semaine, Il a arrêté les attaques du Real Madrid avec de nombreuses interventions valables, incapable d’éviter une défaite historique par 1-2, et Darwin Núñez a ouvert et clôturé le triomphe de l’équipe de Benfica au stade de La Luz.

Les bourreaux du Real Madrid et de Barcelone ont ainsi brillé en choisissant les joueurs les plus marquants de cette deuxième journée de la phase de poules.

A leurs côtés, ils forment le onze de cette deuxième journée de Ligue des champions, les défenseurs Skriniar de Milan (Inter), Yaroslav Rakits’kyy et saints douglas (Zénith Saint-Pétersbourg) ; les milieux de terrain et les milieux de terrain Mohamed salah (Liverpool), Federico Chiesa (Juventus), Idrissa Gana Gueye (PSG), Hans vanaken (Sorcières) et Leroy Sané (Bayern Munich); et l’agresseur Karim Adeyemi (Salzbourg).