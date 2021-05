Athena du 9-1-1 a pris une décision dangereuse dans la finale de la saison 4, et les fans ont des pensées

C’était une décision dangereuse, étant donné qu’Athena n’est pas un pompier habitué aux défis de marcher à travers les flammes et de porter tout cet équipement, il y avait des tireurs d’élite du LAPD qui regardaient de l’extérieur pour appuyer sur la gâchette du méchant, et elle avait un pistolet tiré tout en essayant de l’arrêter et de sauver son mari. Malgré tous les risques de sa décision, elle a non seulement survécu, mais a arrêté le tireur et a sauvé son mari. Et a également livré l’image emblématique de quelqu’un marchant à travers les flammes avec un pistolet tiré, et qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer à ce sujet?