Le coup de pied est venu lorsque May, après une conversation avec son père, a utilisé son accès en tant que répartiteur pour écouter l’enregistrement de l’appel 911 à partir du moment où sa mère l’a appelée il y a toutes ces années. Et la performance vocale d’Angela Bassett comme la moitié d’un appel 911 était si impressionnante que mon cœur était dans ma gorge, même en sachant que bien sûr que May allait bien et qu’Athéna n’était pas passée par la mort de sa jeune fille.