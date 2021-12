Athenea et Esther marquent lors de la victoire 2-0 du Real Madrid Femenino contre Villareal

Alberto Toril a remporté son premier match en tant que manager du Real Madrid Femenino 2-0 contre Villareal aujourd’hui à Valence. Athenea del Castillo a marqué le premier but du match à la 79e minute, son premier but officiel pour Las Blancas. Esther Gonzalez a ajouté un deuxième but à la 88e minute.

Le Real Madrid grimpe à la neuvième place du classement après avoir remporté sa cinquième victoire en Primera Iberdrola. Las Blancas est invaincu lors de ses cinq derniers matches de championnat.

Las Blancas se rendra en Islande le mercredi 8 décembre à 15h00 HNE (21h00 CEST) pour affronter Breidablik en UEFA Women’s Champions League. Le Real Madrid peut assurer le passage aux huitièmes de finale avec une victoire.

Le premier XI de Toril

Misa, Lucía, Ivana Andres, Rocío, Olga Carmona, Maite Oroz, Claudia Zornoza, Athenea del Castillo, Kosovare Asllani, Caroline Moller Hansen et Esther Gonzalez.

Suppléants : Babett Peter a remplacé Ivana Andres à la 55e minute et Nahikari Garcia a remplacé Asllani. À la 64e minute, Teresa et Kenti Robles ont remplacé Lucia et Maite Oroz. Kaci a remplacé Moller à la 81e minute.